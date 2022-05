Ansiedad, nervios y ganas de estar al lado de Tinelli: el sueño de algunos sanjuaninos

Durante este martes se comenzó con las primeras audiciones a los artistas sanjuaninos que sueñan con estar arriba de uno de los escenarios más importantes de la televisión nacional. Con muchos nervios y entusiasmo uno a uno fueron llegando hasta el Centro Cultural Amadeo Conte Grand y mostrando sus talentos delante de los productores del programa. Durante dos días cientos de jóvenes tendrán la oportunidad de expresarse y ganar un pasaje a la fama.

Durante la previa DIARIO HUARPE llegó hasta el lugar donde los artistas se encontraban repasando la letra de las canciones elegidas y otros más cancheros tomaban mate haciendo más amena la espera. Acompañados de familiares o amigos cada uno de ellos se mostró ansioso esperando el momento de ser llamados por el número asignado.

Acompañada de su guitarra Paloma Gómez de 21 años esperaba paciente su momento de brillar. “Cuando tenía 9 años mis papas decidieron enviarme a una academia de música porque me la pasaba todo el día cantando en casa”, dijo la joven. Con pocos nervios Paloma, quien en sus comienzos pasó por una banda de cumbia y actualmente se presenta de manera solista, contó que no es la primera vez que audiciona para un programa de televisión nacional. “Intenté en el 2018 con La Voz pero no se dio”.

Un poco más nervioso estaba Eduardo Olivera de 24 años quien llegó solo hasta las audiciones desde el departamento de Angaco. Ganador del premio Revelación Música de la Fiesta Nacional del sol 2020 contó que hace cuatro años está en el mundo de la música y sueña con poder dedicarse de manera profesional al canto. “Yo estoy muy agradecido con la música porque me ayudó mucho con un problema de salud y fue gracias al canto que logré salir adelante”, dijo el joven angaquero.

Más relajado y acompañado de su mamá Elías Jácamo de 22 años, y más de 10 en la industria de la música, contó que no es la primera vez que audiciona para un programa. Ya realizó varias presentaciones no solo a nivel local sino en diferentes provincias como Santiago del Estero, Córdoba y próximamente Buenos Aires. Su amor por la música arrancó desde muy pequeño con las noveles que veía en la televisión. “Fue gracias a los programas de Cris Morena que me fascinó este mundo del canto y la actuación”.

Los responsables

Jorge y Celeste son productores de LaFLia y junto a Cesar quien está a cargo de la parte vocal, son los encargados de recibir a los chicos que van ingresando a un improvisado estudio para demostrar sus talentos. Desde temprano fueron escuchando uno a uno de los músicos y destacaron el buen clima que había en el lugar. “Hay un buen ambiente y mucho compañerismo, cada vez que uno de los chicos sale de la audición son recibidos con aplausos”, dijo Jorge.

En cuanto al nivel del talento de los sanjuaninos mencionaron que es bastante alto y que hay artistas muy prometedores. “Estamos muy contentos con el número de artistas que llegaron hasta el lugar y los invitamos a que se animen a vivir esta experiencia” contó Cesar quien es el encargado de la parte vocal.

El programa que tendrá la particularidad de contar con un jurado compuesto por 100 personas y que cada vez que suba un participante al escenario mostraran su apoyo cantando junto al artista. La conducción de "Canta Conmigo Ahora" estará a cargo de Marcelo Tinelli y esperan arrancar con las grabaciones para el mes de julio. “El programa es un formato internacional que tuvo muchísimo éxito en el mundo y llega por primera vez a nuestro país”, agregó el productor.