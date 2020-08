Ante la venta de paquetes a la costa, la Asociación de Agencias de Viajes salió al cruce

En medio de la pandemia por el coronavirus y con una cuarentena en el país, con distintas realidades en las provincias. donde algunas de ellas están en etapa de distanciamiento social (caso San Juan), se advirtió hace unos días que hubo agencias de turismo que comenzaron a comercializar y promocionar paquetes a la costa argentina. Ante este hecho, el titular de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, Ariel Giménez, salió al cruce y criticó la iniciativa.

“Tomar una decisión hoy de salir a comercializar cualquier destino de la costa, es irresponsable. Las empresas que lo están haciendo son bastantes irresponsables”, dijo a DIARIO HUARPE.

A pesar de que el martes la secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, ratificó que habrá temporada de verano con el cumplimiento de protocolos, Giménez afirmó que ese discurso no le da “tranquilidad” ni “certeza” de que eso vaya a ocurrir. “Nos prometieron que desde el 1 de septiembre íbamos a tener habilitados los vuelos, después nos dijeron que los suspendían 60 días más”, comentó. Por esa razón, aseguró que “no hay mucha certeza” en las decisiones que van tomando respecto de la actividad turística a nivel nacional.

Al escuchar la conferencia de Nación y enterarse de que agencias de turismo sanjuaninas estaban promocionando viajes a la costa, a Giménez se le vinieron varios interrogantes a la mente. Entre ellas: "¿Cuáles son los protocolos a seguir con los colectivos que van pasando por varias provincias y en cada una hay una normativa diferente?, si alguien viene con temperatura alta, ¿va a tener que hacer cuarentena en un hotel o la van a mandar a la casa?, ¿qué cantidad de personas van a poder ir arriba de un colectivo? Porque no es lo mismo salir con 50 pasajeros que con 25, se duplica el costo”.

Por todas estas razones, el titular de la Asociación de Agencias de Viajes cree que no se pueden armar paquetes sin tener las cosas de forma certera.

“Creo que en estas condiciones hay que trabajar con responsabilidad y no salir a vender, no se puede vender algo que todavía no se sabe si va a ser factible”, comentó.

También, les aconsejó a los sanjuaninos que lean la letra chica de los contratos y paquetes, que busquen tener algunas ventajas, ya que no les conviene pagar sólo por reservar el lugar o para congelar el precio.

La propuesta de una agencia de viajes sanjuanina

Mario Agüero Turismo comenzó a ofrecer en sus redes paquetes para viajar a Mar del Plata durante enero y febrero. Tienen dos opciones, ambas son por siete noches y con media pensión, lo que cambia es el hotel que puede ser de cuatro o de cinco estrellas, esto hace variar el precio. La opción más económica sale $22.000, mientras que la otra alcanza los $25.000. También cambian los servicios que se ofrecen, en la primera se incluye una sombrilla por habitación y una reposera por persona. En la otra, acceso al complejo balneario del hotel que tiene carpa, mesa, sillas y piscinas.

Al respecto, Mario Agüero explicó a DIARIO HUARPE que el paquete no incluye el transporte y puede utilizarse en enero o febrero del 2021 o del 2022, en caso de que en la temporada del año próximo no se pueda viajar debido al coronavirus. Si los cancelan antes del mes de noviembre, el precio no se modifica.

“La ventaja de esto es que es como un ahorro, si no podés hacer el viaje, ya lo tenés cancelado para el verano que viene”, dijo.

Aunque, aclaró que en caso de que la persona que pagó el viaje no pueda ir, el dinero no lo reintegran, lo que se podrá hacer es cederle el lugar a algún conocido.

Mientras tanto, a través de las redes de esta agencia les llegan consultas de los sanjuaninos sobre estos viajes a la costa durante el verano. Según Agüero, el martes recibieron alrededor de 80 preguntas de interesados en los combos.

El Ministerio de Turismo de Nación ratificó que habrá temporada de verano

La secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, informó en la jornada del martes que se podrá llevar adelante la temporada de verano en el país, para lo cual se deberán aplicar diversos protocolos en el área de la gastronomía, hotelería y agencias de viajes.

"Para poder tener temporada de verano en todo el país, que ratificamos desde el gobierno porque estamos trabajando con todas las provincias a través del Consejo Federal y con el sector privado, lo importante es practicar la responsabilidad individual para no generar daños en la responsabilidad colectiva", explicó Martínez.

En dicha conferencia, la funcionaria nacional informó que están realizando "9 protocolos homogéneos" que se aplicarán en toda la Argentina y van a brindar "seguridad y confianza" para así poder "ir avanzando hacia las aperturas graduales".