Antes de que termine octubre, Veladero se conectará eléctricamente a Chile

Tras trabajar 16 años con energía eléctrica producida por generadores de gasoil, Veladero pasará a estar conectada en los próximos 12 días o menos a la red eléctrica de Chile. Para eso la empresa construyó en dos años una mega obra que tendido eléctrico entre los países, que es además la conexión más alta del mundo.

Desde la empresa remarcaron que es un avance ecológico importante, debido a que la mina funcionará con electricidad de uno de los países con mayor porcentaje energético renovable. También será un ahorro, aunque no una buena noticia para los encargados de venderle el combustible a la mina iglesiana, que hasta el momento era YPF.

La obra se vio demorada por la pandemia de Covid-19. En un principio, apenas golpeó la pandemia, detuvieron la construcción y cuando empezaron a recuperarse los ritmos de trabajo el operativo invierno impidió el avance. El grueso se hizo durante los meses cálidos entre 2020 y 2021, hasta que se terminó hace algunos meses.

Veladero es la única mina metalífera sanjuanina que nunca estuvo conectada a la red argentina. Incluso cuando fueron el principal aportante para la construcción de la línea de 500KW de San Juan.

Durante la conferencia de este lunes, le consultaron a Mark Bristow por qué no se había hecho esta conexión hacia Argentina, en lugar de avanzar con la obra y comprarle energía a Chile. “Porque acá no existe la capacidad eléctrica”, resumió el empresario. Es que si bien el país avanzó en mejorar su sistema interconectado en los últimos 10 años, todavía la red argentina no tiene la capacidad para sostener una mina como Veladero. En cambio del otro lado de la cordillera la matriz energética que necesitan las minas de cobre es más que suficiente para la explotación de oro, que requiere menos energía.