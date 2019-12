Anthony Joshua podría combatir ante Tyson Fury o Deontay Wilder en Congo

El boxeador inglés Anthony Joshua, campeón mundial peso pesado IBF, supercampeón de la WBA, campeón de la IBO y de la WBO, podría pelear en la República Democrática del Congo ante su compatriota Tyson Fury o el estadounidense Deontay Wilder, según anunció hoy la prensa inglesa.



La República de Congo se llamó Zaire desde 1971 hasta 1997 y en 1974 fue sede del Rumble in the Jungle (Retumbar en la jungla) entre Muhammad Ali-George Foreman, combate ganado por Ali recuperando el título mundial.



La madre de Joshua es nigeriana y su padre descendiente de nigerianos, por eso está orgulloso de su pasado y llegó a afirmar que una pelea en África está en su "lista de deseos", señaló el diario inglés The Sun.



Es probable que del búlgaro Kubrat Pulev o el ucraniano Oleksandr Usyk surja el próximo oponente de Joshua, pero el manager del campeón Freddie Cuningham confirmó que la posibilidad de combatir con Fury o Wilder en África se ha vuelto mucho más probable.



Pulev lidera la carrera para enfrentar a Joshua y la pelea podría tener lugar en Londres en el estadio del Tottenham Hotspur.