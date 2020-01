Antiguas deportistas francesas denunciaron violencia sexual de ex entrenadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Antiguas patinadoras, nadadoras y tenistas francesas denunciaron la violencia sexual de la que fueron víctimas por algunos de sus ex entrenadores, a los que citaron con sus nombres y apellidos, según publicó hoy el diario "L'Équipe".



Las patinadoras Hélène Godard, Béatrice Dumur y Anne Bruneteaux contaron cómo a finales de los años 1970, cuando eran adolescentes, sufrieron los actos de tres de los que eran entonces sus entrenadores y antiguos campeones de Francia, Didier Gailhaguet, Jean-Roland Racle y Gilles Beyer.



Ninguna de ellas había denunciado ante la justicia los hechos que relatan ahora, que en algunos casos califican de "violaciones" y que ya están prescritos, pero esperan que otras deportistas hablen también y acudan a los tribunales.



En la misma línea, varias ex nadadoras como Élisabeth Douet, Frédérique Weber e Isabelle Chaussalet, cuentan cómo sufrieron agresiones sexuales en el centro de Font Romeu, en los Pirineos, por parte de Christophe Millet, entrenador en ese momento y condenado en los años 1990 por atentado al pudor.



La antigua tenista Isabelle Demongeot, que durante años se implicó en la lucha contra las agresiones sexuales en el deporte, fue una pieza clave en el proceso contra su ex entrenador Régis de Camaret, que en 2014 fue condenado en apelación a diez años de prisión por violación de menores.



En una primera reacción, la ministra francesa de Deportes, Roxana Maracineanu, ex campeona de natación, se felicitó por el relato de estas mujeres, "importante porque el deportista establece una relación particular con el entrenador", una figura "en la que todo el mundo tiene confianza en nombre de los resultados".



Pero "los resultados no justifican todo", añadió en una entrevista a la emisora "France Info" la ministra, que el pasado mes de octubre lanzó una prueba piloto con la Federación Francesa de Fútbol en la región Centro Valle del Loira con el objetivo de acrecentar el control de los educadores no profesionales, informó la agencia EFE.