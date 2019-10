Antonelli estrena con la Orquesta Filiberto una obra de "tango absolutamente contemporáneo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La compositora y pianista argentina María Laura Antonelli estrenará mañana a las 20 en el Centro Cultural Kirchner su obra sinfónica "Infernadero, seis piezas para orquesta con piano y gritos olvidados", creada especialmente para la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto y en la que busca confluir la búsqueda de una identidad contemporánea con el sonido actual de la música de Buenos Aires.



Tras un año de trabajo, Antonelli se prepara para presentar durante un concierto gratuito, una composición orquestal dueña de una amplitud tímbrica que la pianista no dudó en enmarcarla dentro del dentro del tango actual.



“La obra capta muchas voces de todos los sonidos de Buenos Aires, desde un bandoneón hasta una guitarra eléctrica pasando por una base electrónica y una manifestación social. Todos esos sonidos conviven con el entramado orquestal. Absolutamente es tango contemporáneo”, definió Antonelli en charla con Télam.



La pianista contó que “Infernadero.. ” es una obra de media hora que cuenta con “seis piezas que son unidades en sí mismas pero que también se interrelacionan”. Se trata de una composición original con piano e intervenciones de electroacústica.



Antonelli será la encargada de cerrar una función especial en el Auditorio Nacional del complejo cultural ubicado en Sarmiento 151, Capital Federal, luego de los conciertos de Pablo Mainetti, quien presentará “La música que nos llega", para coro mixto y orquesta sobre textos de Evaristo Carriego y contará con la participación en vivo del Coro Nacional de Jóvenes, y de Andrés Gerszenzon, que interpretará “5 poemas de Oliverio Girondo”, obra en la que cantarán las solistas Mercedes García Blesa (soprano), Patricia Andrada (soprano) y Mattea Musso ( mezzosoprano).



Las entradas se podrán retirar personalmente a partir del jueves 24 de octubre, de 12 a 19, y también se pueden reservar online http://www.cck.gob.ar/



Télam: - ¿Cómo nace la idea de trabajar para la orquesta Juan de Dios Filiberto? ¿Qué significado tiene para vos el hecho de haber sido convocada por la orquesta?



María Laura Antonelli: Surgió a partir del lanzamiento de mi disco “Argentígena” (2018), que fue muy difundido por la campaña de prensa y llegó a periodistas especializados. Me me escribieron de la ONMA y me propusieron componer una obra para piano, orquesta y electroacústica. Para mí es una oportunidad maravillosa para extender el lenguaje que estoy creando a través de una tímbrica orquestal y con intervenciones de sonidos procesados o capturas documentales de la calle, que es lo que pasa con la electroacústica, además de participar como solista en piano y medios electroacústicos disparando sonidos en vivo.



T: ¿Cómo describirías el espíritu de “Infernadero...”? ¿Tiene cierta oscuridad? ¿De dónde parte la idea del nombre de la obra?



MLA: “Infernadero “ creo que estaría bien descripto como un criadero de infierno. Surge de todo el clima vivido en los últimos cuatro años no sólo en Argentina sino en toda la región y a nivel mundial con los migrantes, los que quedan afuera, lo que pasa con los débiles y la exclusión. En el proceso tuve una enorme necesidad de componer atravesada por lo social, lo cultural y si bien tiene cierta oscuridad, el transcurso de la obra apunta a hacernos preguntas sobre nuestra identidad, sobre el tango hoy en día, sobre la inclusión de las diferentes razas, que es lo que hizo el tango en sus comienzos. No me gusta hablar de climas en la música. Son sonoridades que despiertan recuerdos o emociones que a veces tocan una fibra en el corazón de alguien.



T: ¿Es muy diferente trabajar para una orquesta con muchas posibilidades tímbricas que para piano solo? ¿El piano en este caso está en todas las piezas pero no ocupa el rol solista?



MLA: Es bien diferente, porque la orquesta es una maquinaria enorme y es como hacerle un vestido a un elefante. El piano es mí instrumento y lo manejo desde lo tímbrico con mis manos. En cambio la sonoridad de la orquesta está escrita a través de una partitura, instrumento por instrumento, músico por músico que no sabés cómo va a sonar hasta que se ensaya y te comunicás a través del sonido con el otro. Por más imaginación y estudio que uno tenga, la realidad es el primer ensayo y el contacto con la sensibilidad del otro.



En este caso el piano lo concebí como engranaje de la máquina que es la orquesta, no como un lucimiento del virtuosismo al estilo de los conciertos para piano y orquesta. Mi concepción fue ir del rol solista al rol de piano base como ocurre en las formaciones de orquesta típica y por momentos ser una más de todas las voces voces que se escuchan, además de ser solista.



T: Después de esta presentación, ¿cómo sigue el año? ¿tenés proyectos de hacer un nuevo disco solista?



MLA: Después del CCK tengo una convocatoria para tocar como invitada con el grupo Altertango en Mendoza y para componer en un disco sobre las posibles continuaciones de la “Historia del tango de Piazzolla”, un proyecto muy interesante que convoca a varios compositores de tango contemporáneo y creo que ese va a ser mi verano con la música. El año que viene me gustaría empezar otra idea compositiva para seguir indagando en todo lo que estoy encontrando que no hemos escuchado y estaba ahí, aunque parecía haber sido olvidado.