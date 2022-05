Antuña: “Quisimos festejar el gol antes de hacerlo”

“En ningún momento estuvimos precisos. Las intenciones estaban pero erramos muchos pases que antes no lo hacíamos”, abrió el diálogo Raúl Antuña tras el empate sin goles ante Alvarado por la 14. Fecha de la Primera Nacional.

“La toma de decisiones en los metros finales no fue la correcta y hoy no se vio la mejor versión de San Martín. Tiene que ver con que cuando no tenes un buen partido en la definición se te hace cuesta arriba”, agregó en su análisis el “Purruco”.

Luego su visión se centró en lo que el equipo hizo en los metros finales: “Quisimos festejar el gol antes de hacerlo porque decidimos mal” y que en definitiva fue lo que lo dejó sin la chance de haber podido sumar su quinto triunfo consecutivo de local.

Sobre el final destacó el estado del campo de juego, al que San Martín volvió a jugar tras 41 días por el resembrado que se le hizo. “La cancha estaba blanda y eso también lo sentimos, más allá que no es una excusa. La gente no vio hoy la versión que veníamos demostrando pero tampoco es malo porque sumamos”, cerró el DT.