Anulan el archivo de denuncia por supuesto abuso de autoridad presentada por ex titular de la DGI

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el archivo de una denuncia por supuesto abuso de autoridad a un ex alto funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que había sido presentada por el ex titular de la Dirección General Impositiva (DGI) en el kirchnerismo, Angel Toninelli.



La decisión de la sala IV del máximo tribunal penal del país se tomó en el marco de una denuncia de Toninelli contra Jaime Mecikovsky, ex Subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior del organismo, según el fallo al que hoy accedió Télam.



Mecikovsky fue denunciado por Toninelli por supuestos delitos cometidos al presentar informes en otra investigación penal por presunto encubrimiento agravado al empresario Lázaro Báez.



En esta última pesquisa, Toninelli está procesado y ya fue enviado a juicio oral por el juez federal Sebastián Casanello, junto al ex titular de AFIP, Ricardo Echegaray.



Toninelli denunció a Mecikovsky como presunto "instigador" del delito de falso testimonio y supuesto abuso de autoridad a raíz de lo declarado en la causa por encubrimiento a Báez por sus entonces subordinados Silvia Huici y Carlos Blanco,



A estos últimos pidió investigarlos por presunto falso testimonio y, también, aludió a una posible violación de secreto fiscal en el caso de Mecikovsky.



Los jueces de Casación Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos anularon el archivo de la denuncia al considerarlo "prematuro", por falta de "fundamentación" y por no haberse dispuesto medidas de prueba pedidas por Toninelli.



La investigación a la que hace referencia la denuncia es la relativa a la presunta remoción del personal permanente de la Dirección Regional Bahía Blanca de AFIP en momentos en que se investigaba allí a empresas vinculadas a la supuesta red de lavado de activos montada por el grupo Báez.