Anuncian como inminente un regreso de Musharraf a la actividad política en Pakistán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El expresidente y general retirado paquistaní Pervez Musharraf prepara su regreso a la política una vez que ha mejorado su salud, y analiza para esa vuelta revivir su partido político, la Liga Musulmana de Todo Pakistán. Musharraf pasó un tiempo en Dubái recuperándose de una enfermedad rara que afectó a su sistema nervioso, según publicó la prensa paquistaní. También se ha informado de que ha visitado Estados Unidos en los últimos días para someterse a unas pruebas médicas. El ex mandatario podría reaparecer mañana a través de un vídeo que difundirá en coincidencia con el aniversario de la fundación de su partido, según la agencia DPA y diarios de India. En cualquier caso, fuentes del partido consideran que es difícil un regreso inmediato al país, donde está acusdo de traición por suspender la Constitución en 2007. Ahora de 76 años, Musharraf ocupó la presidencia del país entre 2001 y 2008 en una época marcada por la lucha contra la insurgencia islamista en el oeste del país. Nacido el 11 de agosto de 1943 en Nueva Delhi, Musharraf es el segundo hijo de una familia musulmana de clase media que emprendió una nueva vida en Karachi, en el recién nacido Estado de Pakistán, fruto de la partición de la India. A los 18 años entró en las Fuerzas Armadas por decisión de su padre y ascendió en las filas militares hasta su nombramiento en octubre de 1998 como comandante en jefe del Ejército por parte primer ministro, Nawaz Sharif. En mayo de 1999, por orden de Musharraf soldados paquistaníes hicieron una incursión en Kargil, en la Cachemira india, que casi provocó una tercera guerra con el país vecino por este territorio. Sharif lo destituyó aprovechando que regresaba en avión de Sri Lanka. En pocas horas, Sharif fue apartado del poder, Musharraf asumió el mando del Ejecutivo, se proclamó presidente en 2001, cargo que ratificó en un controvertido referéndum en 2002 y prorrogó en las elecciones para el Parlamento de 2007. Ese año, sin embargo, fue negro para Musharraf: tras un asalto del Ejército a una mezquita de Islamabad nació el el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) que causó un millar de muertos en una ola de atentados e impuso el estado de excepción para hacer frente al jefe del Tribunal Supremo y la Judicatura que había expulsado. Perdió las elecciones de 2008 y dimitió en agosto de ese año "triste" y haciendo su último "sacrifico". Tras cuatro años de exilio voluntario en Dubai y Londres, regresó "emocionado" para participar en las elecciones de ese año para "salvar" a Pakistán en 2013, pero la justicia se lo impidió. Sharif ganó esos comicios y la justicia paquistaní reabrió un caso contra él por no haber protegido la vida de la ex primera ministra Benazir Bhuto, asesinada en un atentado en diciembre de 2007, cuando el militar era presidente. El Gobierno de Sharif presentó un caso en su contra por imponer el estado de excepción y decretar la detención de decenas de jueces en 2007 y le prohibió salir del país, a lo que se sumó a otra denuncia por la muerte de un clérigo en la operación armada que ordenó lanzar en la Mezquita Roja. Desde entonces el ex general ninguneó a los tribunales, rechazando presentarse ante las cortes aduciendo motivos de salud y seguridad, y peleó la decisión del Gobierno de no dejarlo salir del país.