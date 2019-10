Anunciaron la construcción del primer Laboratorio de Preservación Fílmica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron la construcción del Primer Laboratorio de Preservación Fílmica de Argentina, que estará ubicado en Avenida Pedro de Mendoza 3951, en el barrio de Barracas. El ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro y Ralph Haiek, presidente del Incaa, firmaron el convenio para que el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, y la Cinemateca del Archivo y de la Imagen Nacional (Cinain), dependiente del Incaa, financien el proyecto, que convertirá a la ciudad en una de las pocas en el mundo en tener un espacio de estas características. Los trabajos en el predio ya comenzaron y el fin es asegurar la conservación de parte de la colección fílmica del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken y el acervo audiovisual nacional, de todos los formatos y soportes fílmicos que conserva la Cinain. "Estamos muy contentos porque gracias al trabajo en equipo entre las distintas instituciones que deben velar por el archivo audiovisual, logramos dar un gran paso para poner a resguardo nuestras películas de nitrato, con una obra que no tiene precedentes", dijo Carolina Konstantinovsky, delegada organizadora de la Cinain. Por su parte, la directora del Museo del Cine, Paula Félix Didier, aseguró: "Estamos muy orgullosos y felices por la firma de este convenio importantísimo, tanto para la preservación audiovisual en nuestro país como para el proceso de constitución de una cinemateca nacional". La funcionaria agregó que "con una reserva técnica según estándares internacionales para el acervo en soporte nitrato y un laboratorio analógico/digital aseguramos un futuro duradero para nuestras imágenes en movimiento, componentes fundamentales de nuestra historia y memoria colectiva". La apertura de un laboratorio de procesamiento de material fílmico posibilitará el acceso en la Argentina a una tecnología de producción y restauración de imagen con estándares de calidad internacional. Al mismo tiempo el proyecto brindará autonomía en el tratamiento y restauración del patrimonio audiovisual nacional sin depender de laboratorios extranjeros, lo cual posicionará a Argentina como un referente al respecto dentro de Latinoamérica, tal como sucede en la actualidad con los laboratorios estatales en México. Las instalaciones contarán con espacios para desarrollar trabajos con material húmedo y seco, laboratorio óptico, espacios de experimentación química con imágenes, realización de copias y guarda del material fílmico. Según informaron, este espacio fue concebido desde su origen partiendo de las investigaciones sobre conservación llevadas a cabo por los laboratorios fotoquímicos y las experiencias de otras instituciones que llevaron adelante la inclusión e instalación de laboratorios de preservación fílmica en otros países. El listado incluye la Cinemateca Portuguesa, Cinemateca Sueca, Filmoteca Española, Filmoteca de la UNAM, Cinemateca Brasilera, Cinemateca de Corea del Sur, Academy Film Archive, Library of Congress, entre otras, y también se contó con el asesoramiento de personal técnico argentino y miembros de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Para la realización de este proyecto fueron consultados especialmente: Pablo Mazzolo, técnico independiente argentino, Alberto Acevedo e Inés Cullen, Thiago Ganhao de la Cinemateca Portuguesa y Albino Álvarez de la Filmoteca de la UNAM. Esta colaboración conjunta brinda así una solución definitiva para el material fílmico de nitrato que, dada su alta peligrosidad, requiere de especial cuidado y condiciones de guardado. La posibilidad de contar con una cámara para su almacenaje con las condiciones requeridas en términos de seguridad y condiciones de guardado (temperatura, humedad, ventilación, etc.) es primordial para la seguridad e integridad de todo nuestro acervo ya que por primera vez todo este valioso material se encontrará en condiciones de almacenamiento adecuado. El Incaa ya inició los procesos administrativos para licitar los equipamientos de climatización y todo el laboratorio digital, incluyendo el scanner y el software para la restauración digital de películas.