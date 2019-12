Apareció la adolescente de 13 años que era buscada desde el domingo en el barrio de Caballito

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La adolescente Celeste Ríos, de 13 años, quien era buscada por su familia y la Policía de la Ciudad desde el pasado domingo, cuando salió de su casa en el barrio porteño de Caballito para visitar a su abuela en Monserrat, apareció en buen estado de salud, informó hoy su madre.



"Ayer a las 22 horas me llamaron de la comisaría vecinal 6A, adonde realicé la denuncia por su búsqueda y me dijeron que Celeste se presentó ahí por su cuenta con la mamá de una amiga suya y, por suerte, está bien", indicó hoy a Télam Yonni Ríos, madre de la adolescente.



La mujer sostuvo que Celeste le dijo "que estaba angustiada por peleas familiares" y por eso "se había ido a la casa de una amiga que no era de la escuela".



La adolescente había salido de su casa el domingo a las 13 horas rumbo al trabajo de su abuela en Monserrat, a donde nunca llegó, y al no saber sobre su paradero, su madre realizó la denuncia por búsqueda de persona en la comisaría 6A de Caballito.



"El domingo salió a la 1 del mediodía desde casa, en Galicia 1010, hacia la parada del 105 en Avenida San Martín y Luis Viale para ir a visitar a su abuela; pensé que estaba todo bien, pero a las 22 le dije a mi mamá que la mandara porque tenía escuela al otro día y ahí me dijo que Celeste nunca había llegado", había contado Ríos.