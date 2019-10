Apareció sana y salva Abril, la niña de 10 años que era buscada desde el miércoles en Punta Indio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Abril Caballes, la niña de 10 años que era buscada desde el pasado miércoles en la localidad bonaerense de Punta Indio, apareció esta mañana "sana y salva", informaron fuentes policiales. "La niña está bien. Llegó caminando, embarrada, a la casa de Victoria Agüero, vecina de su familia", dijeron a Télam los voceros policiales, que explicaron que "se encuentra bien de salud, y que ahora estamos en plena etapa de investigación". La pareja de Agüero, Emanuel Rivarola, había estado demorada por "contradicciones" en su declaración. En declaraciones periodísticas, Agüero había contado que Abril le dijo: "Me aterroriza estar con mi mamá". Además, la vecina dijo haber radicado una denuncia ante la Justicia por el desamparo de Abril por parte de su madre y que había pedido su tutela provisoria. Efectivos del Ministerio de Seguridad bonaerense e Infantería, Prefectura y Bomberos buscaron durante estos días a Abril, casa por casa en Punta Indio. La madre de la niña había radicado la denuncia por su desaparición, en la que declaró que en la tarde del miércoles último regresaba a su domicilio en las cercanías de la playa El Pericón (Punta Indio) junto a Abril, cuando la niña se apartó para volver a buscar una muñeca que se había olvidado. Al advertir que su hija no regresaba, la madre fue a buscarla pero ya no la encontró, y eso fue el testimonio que brindó a la Justicia. La denuncia por "averiguación de paradero" fue radicada en la comisaría local y en la causa interviene la UFI 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Mennucci.