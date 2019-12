Apartan a un docente de música de una escuela de Rosario que se fotografió desnudo en el aula

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un docente de música fue apartado hoy de su cargo en la escuela de nivel inicial Normal 1 de Rosario, luego de que un grupo de padres de alumnos lo denunciara por haberse fotografiado desnudo en la sala de música, y ahora la justicia evalúa si el caso configura un delito penal, informaron fuentes judiciales.



El martes pasado comenzaron a viralizarse por un grupo de WhastApp de padres de alumnos de entre 4 y 7 años que concurren al establecimiento educativo las imágenes de un profesor "desnudo en la sala de música junto al piano" que fue identificado con el nombre de Diego.



Al conocer esas imágenes a las que sumaron otras de tono altamente exhibicionista presuntamente tomadas por el mismo profesor en distintos lugares, los padres radicaron una denuncia en el Centro Territorial de Denuncias.



Ahora la justicia de Rosario analiza si se trata de un caso penal que configure el delito de "exhibiciones obscenas", informaron a Télam voceros del Ministerio Público de la Acusación.



Por su parte, la supervisora zonal del Ministerio de Educación de Santa Fe, María Cristina Radice, señaló que el docente fue apartado "preventivamente del cargo" tras la denuncia y que la institución se colocó a disposición de la justicia.



La funcionaria dijo en rueda de prensa que "los alumnos nunca estuvieron en riesgo debido a que a la sala de música siempre entran acompañados por sus respectivos maestros".



Asimismo, aclaró "que no hay denuncia de abusos sexuales contra alumnos de la escuela" en la que el denunciado trabaja desde hace dos años.



Según publicaron medios periodísticos de Rosario, en la foto que se viralizó el maestro aparece solo, completamente desnudo sentado junto al piano en la sala de música del colegio y no se observa la presencia de alumnos.



Al respecto, uno de los padres denunciantes, Alejandro Pastore manifestó la preocupación de ese sector de la comunidad educativa al sostener que "puedo haber incurrido en una conducta delictual".



"La preocupación no es por lo que haga en su vida privada, sino hasta dónde puede estar al frente de la enseñanza de chicos de esta edad y si pudo haber incurrido en alguna conducta delictual", dijo Pastore a radio LT8.



"Creemos que se ha roto un límite muy evidente al filmarse o fotografiarse", aseguró el hombre, quien consideró que "la cuestión amerita como mínimo una pericia psicológica" por parte de las autoridades educativas y judiciales.