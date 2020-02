Apertura FNS: terremoto, dinos y una danza cósmica

La Fiesta Nacional del Sol 2020 Evolución inauguró sus escenarios con un espectáculo que recorrió tres de los ejes que aborda "Evolución": terremoto del ‘44, triásico y el eclipse solar de 2019.

Marcela Podda fue la encargada de conducir la apertura artística y remarcó el leit motiv "lo que nos pasó, nos hace más fuertes".

Luego de estas palabras, ingresaron al escenario los bailarines.

El primer cuadro hizo un repaso por el terremoto del ‘44. Allí los artistas le pusieron forma a la desazón que causó la catástrofe.

Las pancartas con los titulares "San Juan está en ruinas" generaron unos instantes de silencio.

Pero después de la destrucción apareció la reconstrucción, representado en manos que tomaba un pico y ponían de pie una ciudad.

Después aparecieron los esqueletos de dinosaurios que con un juego de luces de neón.

Además de los caricaturescos movimientos, la música funky hizo que se viviera un divertido momento.

Aquí un festival de serpentinas puso fin al cuadro.

Luego llegó el momento del eclipse, allí las danzas aéreas se robaron todas las miradas.

Una danza cósmica entre el sol y la luna sobrevoló la cabeza del público.

El cierre lo hizo la canción oficial, allí cantantes y el coro de niños junto al coro de lengua de señas entonaron "Evolución de amor".

Al final los fuegos artificiales iluminaron el cielo, dando así inicio a esta edición.

"Me gustó mucha la puesta en escena y las luces, lo único que no sé muy bien por qué lo hicieron en un escenario tan chico. Creo que tendría que haber sido en el principal", manifestó Andrea Pérez, de 50 años, de Rawson. "Lo que más me gustó fueron las luces, la música y los bailarines. No entendí bien porque fue primero el terremoto y después los dinosaurios, pero de verdad todo me encantó".

Francisco Zanni, de 49 años, de Santa Lucía dijo: "Me pareció espectacular. Sobre todo la parte de las grúas, cuando subieron los artistas. Espectacular. Me emocionó la primera parte, la de terremoto fue como viajar en el tiempo y recordar lo que mi abuelo me había contado. Me emocionó el corazón".

Por último, Mónica Beatriz García, vecina de Chimbas de 50 años dijo: "Muy bueno. Se nota el énfasis que le pusieron a la música en la iluminación. Me encantaron los chicos en la grúa, cuando salieron y después los chicos cantando. Me emocionó la parte del principio, fue un pequeño recordatorio de algo que no queríamos vivir en su momento. Pero la emoción vale la pena. Re lindo, re lindo todo", cerró.