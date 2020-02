Apuestas, presupuestos, recaudación y curiosidades de las candidatas al Oscar

A pocas horas de que se inicie el tránsito glamoroso de las estrellas sobre la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Angeles para la gala de los Oscar que detendrá el mundo mañana por una horas, las casas de apuestas de Estados Unidos y Europa eligen sus favoritos en cada una de las 24 categorías de los premios.



Si todavía quedan dudas entre especialistas, los apostadores ya fijaron tendencia y si por las casas de juego fuera "1917" es la gran candidata de mañana.



El relato histórico sobre la Primera Guerra Mundial dirigido por Sam Mendes y que filmó con pericia técnica simulando un único plano secuencia, paga 1.65 por cada dólar apostado en la categoría Mejor Película, seguido por el drama con toques de comedia coreano "Parasite" (3.75) y más atrás "Había una vez en Hollywood" (9 dólares por 1), el notable retrato de la industria del cine de fines de los 60 de Quentin Tarantino, según la empresa líder de juego online Bwin.



Mendes también se impondrá mañana como Mejor Director según los apostadores, reduciendo la ganancia a 1.22 por dólar y seguido también por el realizador coreano Bong Joon Ho (4 dólares por 1), Quentin Tarantino (17) y Martin Scorsese (41).



Rubros en los que los apostadores no parecen tener dudas son en los respectivos a los intérpretes, como Mejor Actor, Joaquin Phoenix por "Guasón" paga apenas 1.02, lo que si se tratara de caballos, los burreros llamarían "un fierro" o "una fija", seguido a varios cuerpos por Leonardo DiCaprio que de ganar alegrará a quienes confiaron en él recibiendo 34 dólares por uno, mientras que el escocés Johnattan Pryce ("Los dos papas") y el español Antonio Banderas (de magistral performance en "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar) llegan a la astronómica recompensa de 67 por cada dólar apostado.



Lo mismo sucede con Mejor Actriz, donde Renée Zellwegger interpretando a Judy Garland en sus días más atormentados y finales y cantando sus canciones en Londres paga apenas 1.05 dólar por cada apostado, mientras que en la otra punta la sudafricana Charlize Theron recompensa con 51.



Y en Actor Secundario también parece haber fijas como "Brad Pitt" que como doble de riesgo en la en la película de Tarantino, paga apenas 1.03 contra los 17 de Joe Pesci y los 21 de Al Pacino, ambos por "El irlandés" de Martin Scorsese.



"Guasón", la película que más recaudó de todas las candidatas (1.071 millones de dólares según el sitio especializado IMDB) y que contó con un presupuesto relativamente modesto (55 millones), que además encabeza las nominaciones con 11 candidaturas, palidece sin embargo en las casas de apuestas, pagando 12 dólares a mejor filme y su director Todd Phillips la locura de 101 por cada dólar apostado, salvando la ropa solamente con Joaquin Phoenix, quizás una de sus pocas alegrías mañana.



Entre 150 y 200 millones de dólares costó la superproducción de Martin Scorsese para Netflix "El irlandés", que aspira a 10 estatuillas pero no es favorita en ninguna categoría, en lo que se confirma como una "tormentosa" relación entre la Academia de Hollywood y el realizador de "El lobo de Wall Street", que en 1977 perdió con "Taxi Driver" como Mejor Película a manos de "Rocky", y no ganó ni con "Buenos Muchachos", ni con "Casino" ni con "Toro salvaje", sino apenas -¿consuelo?- con "Los infiltrados" en 2007.



En la temporada de premios que anticipan los Oscar y que abre en enero con los Globo de Oro de la Prensa Extranjera, seguido por los premios de los críticas (Choice Awards), actores (SGA), productores (PGA), directores (DGA) y los británicos Bafta, ni Scorsese ni sus muchachos se subieron a ninguna tarima a recoger ningún galardón, con lo cual sus posibilidades en los Oscar se ven al día de hoy francamente disminuidas, o eso piensan los apostadores que recibirán 67 dólares por 1 si la eligen Mejor Película.



Otro que no sabe si en los Oscar 2020 gana o pierde es Netflix, en 2019 se alzó con el Oscar como Mejor Director para el mexicano Alfonso Cuarón pellizcando casi el de Mejor Película (su gran aspiración) y en 2020 es la casa productora con mayor cantidad de nominaciones: 24.



Pero en ningún caso es favorita, metió tres filmes en las candidaturas a Mejor Película ("El irlandés", "Historia de un matrimonio" y "Los dos papas") pero tuvieron performances decepcionantes en el sprint final camino a la alfombra roja y todas se ven lejos de levantar estatuillas, a no ser en categoría menores.



Pronósticos más, pronósticos menos, la verdad comenzará a saberse mañana desde las 20.30 cuando arranque la alfombra roja y a las 22 con el inicio de la ceremonia, que en Argentina podrá seguirse en directo a través de la señal de cable TNT.