Apuñalan a cinco personas en la casa de un rabino cuando celebraban Janucá en Nueva York

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

En la séptima noche de la celebración judía de Janucá, un hombre irrumpió en la casa de un rabino en Nueva York y apuñaló a cinco personas, incluido el anfitrión, en un ataque que el gobernador Andrew Cuomo calificó hoy como "un acto de terrorismo interno" y un nuevo ejemplo de "un cáncer estadounidense que está comiendo el cuerpo político" del país.



"Este es un momento intolerante de nuestro país. Vemos la bronca, vemos el odio explotar. Es un cáncer estadounidense que está comiendo el cuerpo político. Este es un acto de terrorismo. Creo que estos son terroristas domésticos. Están tratando de infligir miedo", aseguró ante la prensa Cuomo al visitar la casa del rabino atacado, en Monsey, un pueblo del norte del estado de Nueva York.



El gobernador informó que de los cinco heridos, uno se encuentra en estado crítico, según la CNN.



Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Reuven Rivlin también condenaron rápidamente el ataque.



"Israel condena enérgicamente las recientes muestras de antisemitismo, incluido el despiadado ataque" de anoche, sentenció el premier, mientras que Rivlin se declaró "conmocionado e indignado por el terrible ataque", y alertó de que "el auge del antisemitismo no es solo un problema judío" o del Estado de Israel.



"Debemos trabajar juntos para enfrentarnos a este mal, que vuelve a levantar la cabeza y es una amenaza real en todo el mundo", precisó Rivlin en un comunicado, citado por la agencia de noticias EFE.



Por el momento, no se sabe el nombre del atacante ni su motivación. Tampoco se conocen demasiados detalles del ataque.



Aron Kohn contó al diario The New York Times que estaba en la casa del rabino -quien, como el resto de los heridos, aún no fue identificado- en el momento del ataque.



"Estaba rezando por mi vida. Ni bien entró por la puerta comenzó a atacar a la gente. No tuvimos tiempo de reaccionar", contó el hombre de 65 años y agregó que el atacante intentó llegar hasta la sinagoga contigua a la casa, pero se lo impidieron.



El ataque sucedió a las 22 (medianoche de Argentina) y ya de madrugada el jefe de la policía de Ramapo, el pueblo cercano de Monsey, Brad Weidel, informó a la prensa que la Policía de Nueva York había encontrado un auto y buscaba a un posible sospechoso.



El de anoche es el último de una serie de ataques antisemitas en esa zona de Estados Unidos.



El anterior fue hace apenas dos semanas contra un almacén judío en el estado vecino de Nueva Jersey. Fue un tiroteo y terminó con los dos atacantes, un policía y tres clientes del local de comida muertos.



En octubre de 2018, el ataque contra una sinagoga en Pittsburgh, Pensilvania, conmocionó al país y puso en el centro del debate la presunta responsabilidad del presidente Donald Trump en el incremento de expresiones y ataques racistas, antisemitas y xenófobos en el país.



En ese ataque, una persona irrumpió en medio de un bautismo y, al grito de "todos los judíos deben morir", acribilló y mató a 11 fieles.



Seis meses después, otro joven atacó una sinagoga en Estados Unidos, esta vez durante la celebración de la Pascua judía en California. Mató con un rifle semiautomático a una mujer e hirió a tres personas, entre ellas el rabino del templo y una niña.



Según la Liga Anti Difamación, una organización que releva y denuncia ataques y agresiones antisemitas en todo el mundo, entre la masacre en la sinagoga en Pittsburg y octubre pasado, registraron al menos 50 incidentes en Estados Unidos, la mayoría actos de vandalismo y distribución de propagando supremacista blanca.