Apuñaló a un hombre cuando lo vio entrar a un hotel con su ex pareja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un hombre apuñaló hoy en el rostro a otro cuando vio que entraba a un hotel con su ex pareja, en la ciudad santafesina de Rosario, informaron fuentes policiales.



El hecho se produjo esta madrugada, cerca de las a las 4, en Mendoza al 7700, cuando el agresor vio que su ex pareja ingresaba a un hotel con un hombre.



Según informó el personal de seguridad del local, la víctima descendió de una camioneta Ford Ranger color gris, junto a la mujer, momento en que el atacante se le abalanzó y le produjo un corte en la nariz con un cuchillo.



Los voceros dijeron que el agresor fue reconocido por su ex novia, quien denunció el hecho al 911, por lo que minutos más tarde se hizo presente personal policial en la casa de acusado, ubicada en Cochabamba 7300.



El hombre fue detenido por tentativa de homicidio y actualmente se encuentra alojado en la comisaría 22 de Rosario, a disposición de la justicia.



En tanto, la víctima recibió atención médica, por lo que se encuentra fuera de peligro.