Aquellas calles

Hoy te vi cuando ibas por una calle parecida

irremediablemente necesito salir del vacío de tu ausencia, cuando no vienes

te vi y te seguí, simulando secretos parecidos. Sólo, para ironizar la clandestinidad cuando caminábamos por otras calles

lejos, iban dos o tres personas que cruzaban fuera de la calle, iban en otro pueblo, en otro país, en otro continente, en otra percepción donde no estábamos

eso es: en otro supuesto Continente….

….de contenernos

corrías un poco, que no era tu costumbre. Yo podría dibujar, ahora, la curva de tu espalda y tu cintura

podría poner dos pinceladas en una de mis telas, con el color que daban los árboles, tu vestido y tu campera

tenemos que observar lo que quedó en los pliegues

Dinámica grupal, Pichón Riviere

te dabas vuelta y jugabas con mi mirada clandestina y reías como antes

me gustó verte

aun llevas

en tus preguntas juguetonas, cuando me indagabas para incomodarme, en los ojos del mundo cuando los abres, en la risa que va de punta a punta por esa boca de palabras inmensas, en la inteligencia de todos los que piensan cuando piensas

mi juventud en uno de los juegos

mi asombro por el mundo

mi Deseo en una punta de tu locura

mi Sentido para conjurar los miedos

te dije una vez, que había nacido a los cuarenta, pero no: hace siglos que vamos de la mano

Entonces: en cada uno de tus gestos llevas mi Existencia

Los árboles de una y otra orilla se tocaban con sus ramas por encima de la calle

como manos con los dedos entrelazados para cubrirnos

no era ninguna calle por la que anduvimos juntos al conocernos, hace siglos de esto

esta calle no es de la ciudad que caminamos con nuestra intimidad de libros

es una calle sólo de nosotros y para siempre, no la limpia el municipio ni la recorren vendedores ambulantes, está llena de artistas callejeros porque estamos a salvo

tenemos otras tantas calles. Un Pueblo, una Ciudad, un Territorio, un Continente, un Universo sólo de nosotros y para siempre

Ya no podremos mudarnos

Esta tarde yo había dado unos cuantos largos trancos para salirme del hastío

y me tiré callado en un costado de la cama

no supe que vendrías

cuando cerré los ojos ibas delante de mí

te dabas vuelta esperándome, para no alejarte ni dejar que te alcanzara ¡como si no quisieras!

tus juegos

y después que nos tocamos las manos y pusimos los labios contra el Tiempo

te puse en un bolsillo dos poemas míos que no habías leído todavía, porque hace unos días que no anduvimos por una de estas calles

y me quedé en silencio para que nada se moviera

esa calle no es de un sueño, yo no estuve dormido

es un Lugar de la ciudad que construimos

Somos el Tiempo

No hay peligro de derrumbes ni de olvido

Porque fuimos cada uno de aquellos instantes interminables, desde entonces

mis manos, mis emociones, mi carácter, mi Yo y mi Deseo van y vienen por ese Lugar por donde van tus manos, tus emociones, tu carácter, tu Yo y tu Deseo

Un Lugar con nuestra libertad al aire libre. Dialécticamente a medias

un refugio por la barbaridad del mundo. Lo llevo en mi cuaderno de tapas amarillas

es la línea más intensa de mi Poema

son los versos que llevan toda la Palabra, como tus ojos abiertos por donde fuimos a mirar la Vida

como las bocas que pusimos contra el Tiempo cuando conceptualizamos el Tiempo

Yo puedo regresar a esa y a otras calles, y tu puedes regresar a esa y a otras calles

el camino que habitamos siempre atravesará la ciudad de Tiempo

que somos

¿me encuentras en estas calles?

No necesito una respuesta, sólo juego con el anuncio del misterio

Unas calles

un Lugar que ningún Cartógrafo ni Ingeniero podría señalar en una Carta

ni podría considerar este Lugar un Antropólogo de la posmodernidad

sólo nosotros

un Lugar que no es esta ciudad por la que voy ahora……. pero entro al café de la esquina por si te encuentro.