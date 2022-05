Aranda regresará en San Martín luego de cinco fechas

San Martín se prepara para visitar el próximo sábado a Almagro, desde las 15.30, por la 15ta fecha de la Primera Nacional y el equipo tendrá un cambio obligado ante la salida por lesión de Alejandro Molina, dejando su lugar para el reingreso, tras 5 partidos, de Pablo Aranda marcando la punta derecha de la defensa verdinegra.

El “Chaco” Molina no pudo terminar el partido del sábado pasado (0-0 con Alvarado) por la molestia que ya acarreaba en su rodilla. De hecho, salió en el entretiempo y su lugar lo ocupó Augusto Aguirre. No obstante, quien lo sustituirá será el ex Lanús Aranda, quien tras la goleada 4-0 sufrida por la 9na fecha en manos de Flandria perdió la titularidad.

Aranda largó el torneo jugando en el equipo ideal cuando todavía Facundo Villalba era el entrenador. Disputó los cuatro primeros partidos y en el siguiente no jugó. Con la asunción de Raúl Antuña recuperó la titularidad en el 4-0 ante Dálmine por la 6ta fecha, y siguió formando parte del once ideal hasta que en la 9na fecha San Martín perdió 4-0 con Flandria y nunca más fue titular.

El sábado regresará en el cambio obligado que introducirá el “Purruco”, quien este jueves empezará a definir el equipo que no tendrá muchos retoques para enfrentar a Almagro y que formaría con: Nicolás Avellaneda; Aranda, Matías Escudero, Jonathan Bottinelli, Dante Álvarez; Tomás Fernández o Ignacio Antonio, Damián Lemos, Martín Rivero, Jeremías Rodríguez; Matías Giménez y Sebastián Penco.