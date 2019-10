Aranda sigue sin informar acerca de sus viajes y viáticos

El pasado 25 de julio el Concejo Deliberante de Capital aprobó por unanimidad un Pedido de Informe, presentado por el edil opositor Juan Sansó, para saber a ciencia cierta la cantidad de viajes que realizó el intendente Franco Aranda y cuántos viáticos recibió. Si bien el jefe comunal tenía 20 días hábiles para presentarlo, todavía no lo hizo y esto generó un serio malestar.

Según informó Sansó, extraoficialmente Aranda, desde que asumió su cargo en 2015, realizó 78 viajes fuera de la provincia. Esto contabilizó 232 días de licencia, casi 8 meses en poco menos de cuatro años de gestión

En el mismo sentido y al ser consultado sobre la presentación que no hizo el jefe comunal añadió que “es una vergüenza que no responda el Pedido de Informe. Tenemos el derecho de saber qué generó para el departamento en todos sus viajes. A simple vista podemos decir que no gestionó. Sólo consiguió dinero para un bus turístico que luego quedó en la nada, cuando otros intendentes, como Cristian Andino en San Martín, lograron la construcción de un polideportivo con recursos de nación”.

El Pedido de Informe también busca saber y echar luz sobre la cantidad de viáticos que recibió el jefe comunal y qué otros funcionarios acompañó en cada una de sus salidas. Este pedido fue aprobado por unanimidad con el acompañamiento de los ediles oficialistas. Ahora sólo resta saber si, antes de que finalice su mandato el 10 de diciembre, cumple con el deber de brindar la información que el órgano legislativo le viene solicitando.