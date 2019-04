Árbol verde goleó a Colón en el cierre de la fecha

Con un solo partido se completó la tercera fecha del Torneo Local de Liga Sanjuanina de Fútbol. En el Barrio Cabot, Árbol Verde derrotó a Colón por 3 a 0 con goles de Nahuel Torres, Diego Riveros y Carlos Gómez. En cuarta fue victoria del Verdolaga por 3 a 2.

Así se jugará la 4° fecha

Sábado

Marquesado vs Villa Obrera

Atenas vs Árbol Verde

Domingo

Desamparados vs Del Bono

9 de Julio vs Aberastain

Unión vs Carpintería

Martes

San Martín vs Alianza

Martes o Miércoles

Peñarol vs Rivadavia

Miércoles

Colón vs Trinidad