Argentina busca ratificar inversiones mineras chinas que están en instancia exploratoria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una delegación de funcionarios y empresarios argentinos participarán desde este miércoles en la exposición internacional China Mining 2019, donde buscarán incrementar las inversiones chinas en el sector minero, ya sea las que estén en etapa de exploración, construcción y sostenimiento de proyectos. Así quedó expresado en ocasión de la presentación de la delegación público-privada de Argentina que participará desde este miércoles, encabezada por el subsecretario de Desarrollo Minero, Mariano Lamothe, acompañado por el gobernador de San Juan, Sergio Uñac y el titular del Servicio Geológico Minero, Julio Ríos Gómez. “China se convirtió en el segundo país que mayor presupuesto destina en Argentina para exploración minera, por lo que la intención de la delegación es ratificar esas inversiones y asegurar su paso a las etapas de construcción y explotación, y atraer el interés de sus capitales en nuevos proyectos”, explicó Lamothe en declaraciones a Télam. Desde 2016 las inversiones tanto en exploración como en construcción y sostenimiento experimentaron un crecimiento constante dentro del cual China tuvo una participación del 23% promedio entre 2017 y 2019, y este año cerrará con US$ 391 millones de inversión, sobre un total de US$ 1.800 millones. El funcionario de la cartera de Producción participará el jueves del Día Argentino, durante el cual expondrá en un panel sobre las oportunidades de desarrollo minero que presenta el país, ocasión en que presentará la amplia cartera de proyectos de litio, oro, plata y cobre que tiene el país, así como la adecuación normativa para las inversiones que se vienen implementando. En ese sentido “estimamos para este año que la minería argentina logrará duplicar los presupuestos exploratorios y triplicar las inversiones en construcción desde 2016”, dijo Lamothe. Entre el 2016 y el 2018, el presupuesto exploratorio acumulado fue de US$ 601 millones, de los cuales destaca Canadá con una participación del 63% por su perfil y trayectoria como país explorador. Se resalta la participación de China como segundo origen de capital con mayor presupuesto exploratorio asignado a proyectos mineros argentinos, a cargo de empresas como Jiangxi Ganfeng Lithium, Nextview New Energy Lion Hong Kong, Shandong Gold Mining, y Metallurgical Corporation of China (MCC). En exploración, las empresas chinas cerrarán 2019 con inversiones por unos US$ 20 millones, es decir el 8% de los 241 millones totales, por encima de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. En tanto, la evolución de las inversiones con participación de capitales chinos en construcción y sostenimiento de proyectos alcanzará los US$ 391 millones este año, en un desempeño creciente tras los US$ 244 millones de 2018 y los US$ 233 millones de 2017. La empresa Jiangxi Ganfeng es responsable de llevar adelante los proyectos de litio Caucharí-Olaroz en construcción (pagó US$ 160 millones para participar del proyecto), y Mariana en exploración avanzada; mientras que Nextview opera el proyecto Sal de los Angeles, en etapa de evaluación económica previa. En el caso de MCC, la empresa china participa de la reactivación productiva del yacimiento de hierro de Sierra Grande, y tiene en etapa de exploración avanzada el proyecto de cobre de Campana Mahuida. Finalmente, Shandong Gold ingrespo en 2017 en acuerdo con Barrick Gold en la operación del yacimiento de oro y plata de Veladero (Para lo cual pagó US$ 960 millones), avanza con la pre factibilidad del emprendimiento Lama para la explotación de oro y plata; y tiene en exploración avanzada mina Del Carmen. La China Mining Congress and Expo, que se celebra desde hace 20 años en la ciudad de Tianjin, es considerado uno de los eventos mineros más importantes del mundo junto a PDAC en Canadá, y ambos son referencia para los más grandes inversores y países mineros a nivel global.