Argentina Comic Con recibirá a más de 75.000 personas este año, estiman sus organizadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Concursos de disfraces, tatuajes por orden de llegada y juegos de mesa con reglas absurdas son sólo algunas de las actividades que ofrece el festival Argentina Cómic Con, cuya 12º edición se celebra este fin de semana en el predio Costa Salguero del barrio porteño de Palermo, donde los organizadores esperan recibir a más de 75.000 personas.



Lo primero que ven los visitantes en el acceso a los pabellones de la Comic Con es una escultura completamente blanca de un perro galgo gigante: es la que tenía Chandler, uno de los personajes de la serie estadounidense Friends, en su departamento de Manhattan.



La serie de Warner cumplió 25 años en 2019 y sus escenografías recorrieron varios países durante los últimos meses, para instalarse este fin de semana en Costa Salguero, donde Télam pudo observar cómo un joven disfrazado de Hannibal Lecter posaba para una foto recostado en el sillón del Central Perk, el bar donde solían encontrarse los seis amigos.



Los cinco pabellones del festival recibieron para esta edición a más de 70 expositores, y este sábado los pasillos estaban repletos: "¿Hay algo más parecido a caminar entre una horda de zombies?", preguntó Nicolás (22) a un amigo con el que intentaban llegar al stand de Amaterasu, una empresa argentina fundada por coleccionistas que fabrica e importa "productos históricos y fantásticos".



Los dos amigos finalmente llegaron a la vidriera que buscaban y se detuvieron frente a una réplica "con filo" del "katana" (sable en japonés) que utilizó Beatrix Kiddo para vengarse de sus enemigos en la película Kill Bill, dirigida por Quentin Tarantino y estrenada en 2004.



La réplica costaba 15.000 pesos, el mismo precio que tenía la espada de Aragorn, personaje de El señor de los anillos.



En el stand de enfrente vendian, por 2.000 pesos, las túnicas que usaban los alumnos de Gryffindor, una de las cuatro casas en las que se dividía la escuela donde Harry Potter estudiaba magia y hechicería.



Pero no todo era ciencia ficción en la Comic Con, también había juegos de mesa, aunque con reglas un tanto absurdas, como uno que se llama "No lo testeamos ni un poco".



"Las reglas son tan delirantes que puede pasar lo que sea", dijo a Télam Emmanuel Rabell, socio de la editorial Bureau de juegos.



Y agregó: "Pueden ganar todos o perder todos, cada partido dura entre dos y cinco minutos y es más importante reír que ganar".



Una de las cartas de este juego, por ejemplo, obliga al participante que la tiene a hablar en jeringoso siempre que sea su turno. Otra, en cambio, es una caja llena de gatitos, y el que no la acepta como regalo, pierde.



Un clásico de la Comic Con son los desfiles y concursos de "cosplay", una expresión en inglés que abrevia las palabras "costume play", que a su vez puede traducirse como juego de disfraces.



Darth Vader, el Hombre Araña, Maléfica, las tortugas ninja y el Capitán América eran sólo algunos de los muchos personajes que caminaban y se cruzaban por los pabellones; pero era el Guasón el más elegido por los "cosplayers", quizás como repercusión del reciente estreno de la película protagonizada por Joaquin Phoenix.



Los personajes de cómics y caricaturas estaban en todas partes hoy en la Comic Con, incluso dibujados en la piel de los visitantes.



En el stand que promocionaba la próxima edición del "Tatoo Show Buenos Aires", que se hará en marzo de 2020, había una fila de clientes esperando su turno. Allí, dos jóvenes tatuadoras ofrecían diseños hechos especialmente para la ocasión.



"Es súper lindo, quieren llevarse un recuerdo y en vez de comprarse algo, se tatúan un personaje de caricatura", comentó a Télam Sofía, una tatuadoras de 30 años que a lo largo de este sábado tuvo al menos nueve clientes, "muchísimo más" que en una jornada habitual de trabajo.



Argentina Cómic Con comenzó este viernes y finalizará mañana, aún quedan entradas disponibles pero deben adquirirse el las boleterías de Costa Salguero, ya no pueden comprarse por internet, explicaron voceros del evento.