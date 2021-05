Argentina con fixture confirmado para la VNL y con un sanjuanino más

En el CeNARD continúa su preparación las selecciones Argentinas de Voleibol y en la masculina se viene en lo inmediato definir el equipo que viajará a la VNL, Volleybal Nations League, en Rimini, Italia, ya que el 28 de mayo debutarán enfrentando a Brasil.

Son cuatro los voleibolistas sanjuaninos que entrenan bajo las órdenes de Marcelo Méndez y que buscan un lugar en la selección mayor, ya que es altamente probable que este equipo sea el que participe posteriormente en los Juegos Olímpicos de Tokio. Por ello, Matías Sánchez (armador), Federico Pereyra y Bruno Lima (Opuestos) y Manuel Armoa (Punta-receptor), continúan con las ilusiones intactas de integrar el seleccionado y representar al país en estas dos competencias internacionales. Cabe destacar que aún deben incorporarse más jugadores a esta preselección, por lo que el entrenador espera por ellos para definir el equipo previo al viaje a Italia. Ayer lunes se incorporaron 4 jugadores más al trabajo de selección y entre ellos Nicolás Lazo (Punta Receptor), surgido de UPCN y actualmente jugando en el Minas Tenis de Brasil, con quien llegó a la Final de la Liga Brasileña. También se sumaron Santiago Danani, Ezequiel Palacios y Nicolás Méndez.

El viernes pasado se dio a conocer el fixture de la 3ª edición de la Liga de Naciones FIVB donde Argentina tiene reservado en el debut el clásico sudamericano, ya que debe iniciar enfrentando a Brasil el viernes 28 de Mayo a las 16 hs de nuestro país.

El formato del torneo, en la modalidad de burbuja, comprende tres partidos seguidos en días consecutivos, por tres días de descanso. De esta manera se disputarán cinco series de encuentros para totalizar los 15 partidos en fase clasificatoria, todos contra todos y una vez finalizada esta fase, los cuatro mejores equipos del certamen afrontarán las finales del torneo el 26 y 27 de junio. Por ello, luego de enfrentar el viernes 28 a Brasil, Argentina debe medirse el sábado 29 a Canadá (14:30 hs) y el domingo 30 a Estados Unidos (11 hs).

Luego de descansar del lunes 31 de Mayo al 2 de Junio, se vienen Alemania, Eslovenia y Holanda, entre el 3 y el 5 de junio. Luego Italia, Australia y Japón entre el 9 y el 11, Bulgaria, Rusia y Serbia entre el 15 y el 17, y por último Polonia, Francia e Irán entre el 21 y el 23 de Junio.

Cabe destacar que desde marzo del año pasado no se registra actividad internacional, luego de la suspensión de la actividad producto de la pandemia. La VNL es el primer torneo oficial FIVB que marca la vuelta a la competencia. Por ello el torneo se disputará en formato burbuja y bajo estrictos protocolos en la ciudad de Rimini y con 8 partidos por día.

Finalmente, en los Juegos Olímpicos de Tokio, la selección Argentina masculina debuta el 24 de Julio a las 14:20 hs local (2:20 hs ARG) en el Arena Ariake de Tokio y enfrentando a la selección de Rusia. El 26 enfrentará a Brasil, el 28 a Francia, el 30 a Túnez y el 1º de Agosto a Estados Unidos, finalizando la ronda preliminar dentro del Grupo B. los mejores 4 de los dos grupos clasifican a cuartos de final.

Fixture de Argentina en la VNL

28 de Mayo – 16 hs ARG - Argentina vs Brasil

29 de Mayo – 14:30hs - Argentina vs Canadá

30 de Mayo – 11 hs - Argentina vs Estados Unidos



3 de Junio – 5 hs - Argentina vs Alemania

4 de Junio – 5 hs - Argentina vs Eslovenia

5 de Junio – 5 hs - Argentina vs Holanda

9 de Junio – 14:30 hs - Argentina vs Italia

10 de Junio – 10 hs - Argentina vs Australia

11 de Junio – 8 hs - Argentina vs Japón

15 de Junio – 10 hs - Argentina vs Bulgaria

16 de Junio – 5 hs - Argentina vs Rusia

17 de Junio – 5 hs - Argentina vs Serbia

21 de Junio – 14:30 hs - Argentina vs Polonia

22 de Junio – 13 hs - Argentina vs Francia

23 de Junio – 11 hs - Argentina vs Irán