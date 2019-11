Argentina debutará ante el anfitrión Colombia en el Preolímpico Sub 23

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado argentino Sub 23 de fútbol debutará ante el anfitrión par de Colombia, luego de conocerse esta noche en Bogotá, el sorteo del decimotercer torneo Preolímpico Sudamericano, que definirá a los dos equipos que intervendrán en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



La competencia se desarrollará entre el 18 de enero y el 9 de febrero próximo. Tendrá tres sedes, de acuerdo a lo publicado en la página oficial de Conmebol.



En una primera fase se disputarán dos grupos de cinco seleccionados, que se enfrentarán entre sí. Estos partidos se jugarán en las ciudades de Armenia y Pereira. Luego, el cuadrangular final tendrá lugar en Bucaramanga, entre el 3 y el 9 de febrero, del que saldrán los dos clasificados para la cita olímpica.



El conjunto 'albiceleste' disputará sus cuatro choques de la primera fase en el estadio Hernán Ramírez Villegasse (Pereira), y en el debut, por el grupo A, se medirá ante Colombia, el sábado 18, a las 20.30 de Argentina).



En su segunda presentación, los dirigidos por Fernando Batista enfrentarán a Chile, el viernes 24 (20.30); el tercer encuentro será con Ecuador, el lunes 27 (18.00) y cerrará la etapa clasificatoria con Venezuela, jueves 30 (18.00).



El grupo B estará compuesto por los seleccionados de Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay y Bolivia.



El seleccionado sub 23, que continúa su preparación para llegar de la mejor forma al Preolimpico, se encuentra de gira en España y disputará un cuadrangular en Las Palmas de Gran Canaria, desde este jueves (16.30 de Argentina), midiéndose contra un combinado local en el primer cotejo. En caso de ganar disputará la definición el domingo (16.45) ante el vencedor del cruce entre Brasil y Estados Unidos.



La próxima será la cuarta ocasión en que Colombia recibe el Sudamericano Preolímpico, que se disputa desde 1960. Las anteriores ocasiones fueron en 1968, 1972 (ambas ganadas por Brasil) y 1980, en la cual la Argentina se consagró campeón, bajo la conducción técnica de Federico Sacchi, aunque el conjunto albiceleste no concurrió a Moscú, a causa del boicot implementado por los Estados Unidos.