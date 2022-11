No hay ni un alma en el centro, pero las trabajadoras de Portho Gelatto están firmes en su puesto atendiendo las necesidades de los sanjuaninos. En pleno partido de la Selección Argentina ante México, los aficionados eligieron pedir helado a través de delivery para disfrutar del encuentro.

Magalí Salinas, trabajadora de la heladería, comentó a DIARIO HUARPE que mucha gente eligió la aplicación de Pedidos Ya para hacer sus pedidos, fundamentalmente de kilo y postres helados. Además, manifestó que “espera que no entre gente para ver el encuentro”.

“Estamos ansiosas por el partido, esperando que no venga nadie para poder verlo. Me quería morir cuando me enteré de que trabajaba ahora, porque esperas cuatro años y trabajas justo ahora”, expresó.

Otra de las personas que estaban en el centro de la provincia era Yanina González, policía que estaba haciendo vigilancia en la peatonal. La efectiva contó que desde hace un mes sabía que trabajaba este día, aunque siempre estuvo muy entusiasmada por verlo.

“Estoy entusiasmada, impaciente por ver el partido. Lamentablemente, ya sabía desde hace un mes que trabajaba hoy”, concluyó.

De esta manera, con un panorama completamente vacío, el centro sigue con sus lógicas comerciales y de protección.