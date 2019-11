Argentina enfrenta a España en Madrid por los cuartos de final de la Davis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Argentina, liderada por Diego Schwartzman en la cancha y con Gastón Gaudio como capitán, se medirá hoy con la poderosa España de Rafael Nadal, el número uno del tenis mundial, en una serie válida por los cuartos de final de la Copa Davis, que estrenó nuevo formato y se juega en la Caja Mágica, en Madrid.



La serie al mejor de tres puntos comenzará con el cruce entre Guido Pella, 25 en el ranking mundial de la ATP, ante Pablo Carreño Busta (27) (también se mencionó que podría jugar Feliciano López) a partir de las 13.30 y con televisación en directo de la señal de cable TyC Sports.



El segundo punto de la serie lo jugarán a continuación el "Peque" Schwartzman (14) y "Rafa" Nadal (1).



El encuentro se cerrará con el dobles, que podría no jugarse si la serie está definida y los capitanes deciden no hacerlo.



Para este punto Argentina presentará a Leonardo Mayer (92) y el especialista Máximo González (34 en el ranking de duplas), mientras que España opondrá a Marcel Granollers (25) y Feliciano López (62) o incluso Nadal si necesita el punto para ganar el partido.



Argentina comenzó su participación en el Grupo C de la Davis el martes último cuando le ganó a Chile por 3-0 y al día siguiente cayó ante Alemania por idéntico marcador.



Su clasificación a cuartos de final se concretó debido a que en el nuevo sistema de juego compiten 18 países divididos en seis grupos de tres cada uno, y pasan de ronda todos los primeros más los dos mejores segundos, posición que logró el equipo dirigido por el "Gato" Gaudio.



España, por su parte, se adjudicó invicta el Grupo B, tras haberse impuesto sobre Rusia (2-1) y Croacia (3-0), respectivamente.



El equipo anfitrión, que tiene como capitán al catalán Sergi Bruguera, reemplazó a su segunda raqueta, Roberto Bautista Agut (9), quien jugó ante rusos y croatas, y luego abandonó al torneo debido al fallecimiento de su padre, por el asturiano Carreño Busta.



El ganador del cruce entre argentinos y españoles jugará este sábado en semifinales ante Gran Bretaña o Alemania.



El otro partido de cuartos de final será el que animarán Serbia, liderada por Novak Djokovic (2), y Rusia.



La Copa Davis ya tiene a un semifinalista, se trata de Canadá, que anoche le ganó a Australia por 2-1 y además de instalarse entre los cuatro mejores, se aseguró jugar el torneo el año que viene.



Los canadienses, que jugarán en "semis" con Serbia o Rusia, jugaron todo el torneo con dos tenistas: Denis Shapovalov (15) y Vasek Pospisil (150).



El pase a semifinales se concretó con la victoria en dobles de Pospisil y Shapovalov sobre John Peers (26 en el escalafón de duplas) y Jordan Thompson (161) por 6-4 y 6-4.



En los singles, Pospisil le ganó a John Millman (48) por 7-6 (9-7) y 6-4 y el ascendente Alex De Miñaur (18) a Shapovalov por 3-6, 6-3 y 7-5.