Argentina le ganó por 5 a 1 a Nicaragua en el Bicentenario

El primer tiempo arrancó tibio, con Argentina viendo por donde podía entrarle a Nicaragua. Con decir que la primera clara del equipo de Lionel Scaloni apareció a los 6 minutos. Allí bajaron los primeros aplausos del público sanjuanino porque Renzo Saravia avanzó por derecha, tiró el centro al medio y el Kun Agüero la tiró apenas afuera.

La otra clara que tuvo el combinado nacional fue a los 12 minutos, Gio Lo Celso hizo una buena sociedad con Lío Messi, lo habilitó y el astro del Barcelona se lo perdió sólo. Luego Nicaragua tuvo una sola aproximación en la primera parte, fue con un remate de larga distancia de Byron Bonilla que se fue bien arriba del arco defendido por Armani.

¡GOL DE ARGENTINA! Roberto Pereyra marca el 5-0 ante Nicaragua, en San Juan pic.twitter.com/HyXrDhmkUW — TyC Sports (@TyCSports) June 8, 2019

Cuando parecía que en la tercera llegada de la Argentina iba a poder abrir el marcador, el palo se lo negó a Matías Suárez tras la habilitación de Agüero. Pero finalmente la alegría para los más de 30 mil hinchas sanjuaninos llegó a los 36 minutos, Lo Celso la aguantó por derecha, habilitó a Messi que empezó a dejar en el camino a los defensores nicaragüenses, pasó cinco prácticamente en una baldosa y definió, golazo para que baje de las tribunas el Messi…Messi…Messi, en alabanza al crack rosarino.

Y como si esto fuera poco, el propio Messi se encontró con un rebote que dio el arquero Lorente tras el remate del Kun y el “10” la empujó para el 2 a 0 con el que se fueron al entretiempo.

¡GOL DE ARGENTINA! Doblete de Lautaro Martínez para marcar el 4-0 ante Nicaragua, en San Juan pic.twitter.com/Ts4sLmMbRl — TyC Sports (@TyCSports) June 8, 2019

En el comienzo del segundo tiempo, Lionel Scaloni sorprendió a todos con la salida de Lionel Messi y del Kun Agüero. En reemplazo de ellos ingresaron Paulo Dybala y Lautaro Martínez. A pesar que ya no estaba Lío en la cancha, Argentina pudo ampliar la ventaja al minuto de juego del complemento con el centro de Marcos Acuña y se lo perdió debajo del arco Lautaro.

Luego el partido cayó en una meseta, los de Scaloni no inquietaban a Nicaragua y eso hacía que el público no se contagiara y no alentara. Hasta que a los 17 minutos y tras un córner, Lautaro Martínez captó un rebote y definió fuerte y abajo para marcar el tercero.

Luego con el ingreso de Rodrigo De Paul, el ex jugador de Racing definò de emboquillada y la pelota cayó en el techo del arco. Pero a los 27, un calco del tercer gol, un córner para Argentina que le quedó a Martínez que definió y marcó el cuarto.

¡GOL DE ARGENTINA! Lautaro Martínez marcó el 3-0 ante Nicaragua, en San Juan pic.twitter.com/Vndl4AkMXs — TyC Sports (@TyCSports) June 8, 2019

Pero como contra Bolivia había ganado 5 a 0 en un partido despedida en San Juan para ir a la Copa América de Chile en el 2015, Argentina quería igualar ese resultado y, así fue, porque a los 35 minutos vino una gran jugada de De Paul que llegó hasta la línea de meta, tiró el centro y por atrás apareció el Tucumano Rodrigo Pereyra para empujarla y festejar el quinto.

¡GOL DE ARGENTINA! Dos minutos, dos goles para Messi 👏👏👏

GANA la Selección en San Juan pic.twitter.com/GG6MJqeNEo — TyC Sports (@TyCSports) June 8, 2019

Al partido sólo le quedó tiempo para que Nicaragua le pusiera número a su gira por San Juan, porque Otamendi tocó la pelota con la mano en el área, el árbitro cobró penal y el que lo cambió por gol fue el capitán Juan Barrera.

En definitiva, Argentina ganó 5 a 1, se quedó con la Copa San Juan Alienta y se despide de nuestro país para jugar la Copa América en Brasil a partir del 14 de junio.

¡GOL DE ARGENTINA! Messi abre el marcador con una gran jugada individual y convierte el 1-0 ante Nicaragua, en San Juan pic.twitter.com/YOOMuOl6lM — TyC Sports (@TyCSports) June 8, 2019

El único gol nicaragüenses

¡GOL DE NICARAGUA! Barrera descuenta de penal, tras una mano de Otamendi dentro del área. Argentina ahora gana 5-1 en San Juan. pic.twitter.com/qlHm2kLqXL — TyC Sports (@TyCSports) June 8, 2019

El Himno cantado por los hinchas