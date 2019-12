Argentina no pudo con Brasil en la final del Sudamericano Sub 15 jugado en Paraguay

Argentina no pudo esta noche con Brasil en la definición por penales (4-5), al igualar en un gol en el tiempo regular, por la final del campeonato Sudamericano Sub 15 Paraguay 2019, jugada en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.



El representativo brasileño se había puesto en ventaja cuando era algo más que el argentino, al correr los 34 minutos del primer tiempo, a través de un penal que ejecutó Tobías Vinicius Da Silva.



A partir de allí, el equipo albiceleste reaccionó y comenzó a jugar mejor que su adversario, alcanzando su premio a los 6 minutos de la segunda etapa, cuando el joven de Newell's Misael Jaime definió muy bien, para igualar.



Minutos más tarde, Brasil quedó con un jugador menos por la expulsión del defensor Rómulo Pereira, lo que aprovechó Argentina para atacar con más profundidad, pero no pudo concretar un par de jugadas claras que generó



En la definición estuvo más fino el combinado "verdeamarelho'"al convertir todos los penales y, en cambio, los argentinos fallaron uno. Por consecuencia, Brasil alcanzó su sexto título, mientras que Paraguay le sigue con dos y Argentina, solamente con uno, el que había logrado en la anterior competencia en 2017.



Las formaciones iniciales para esta cuarta final jugada entre argentinos (una ganada) y brasileños (tres obtenidas) fueron las siguientes:



Argentina: Federico Gomes; Valentín Barco, Tomás Kummer, Tobías Rubio, Leandro Quiroz; Federico Sosa, Federico Álvarez, Thomas Fretes; Misael Jaime, Luka Romero, Santiago Castro. DT: Alejandro Saggese.



Brasil: Mycael Pontes; Vinicius Da Silva, Romulo Pereira, Kaiky Fernandes y Biro; Kaue, Robinho, Arthur Wenderrosky; Savio, Angelo Borges y M. Nascimento. DT: Paulo Rodrigues.







Previo al partido final, en el mismo escenario, Paraguay superó a Colombia por 2 a 1 para quedarse con el tercer puesto, con los goles señalados por Víctor Benítez (29m, PT) y Antonio Mercado (4m, ST), mientras el descuento fue obra de Nicolás Alcázar (29m, ST).