Argentina perdió ante Inglaterra y quedó al borde de la eliminación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado argentino quedó al borde de la eliminación en la IX Copa del Mundo que se realiza en Japón al perder hoy ante Inglaterra, por 39 a 10 (15-3 el primer tiempo), en un partido por el Grupo C. El partido se jugó en el Tokio Stadium y Argentina sufrió la expulsión del segunda línea Tomás Lavanini a los 17 minutos de juego por tackle alto contra el centro Owen farrell. Los puntos de Argentina se concretaron con un try de Matías Moroni, una conversión de Emiliano Boffelli y un penal de Banjamín Urdapilleta. Para Inglaterra, tercero en el escalafón mundial, sumaron tries Jonny May, Elliot Daly, Ben Young, George Ford, Jack Nowell y Luke Cowan-Dickie, con tres conversiones y un penal de Owen Farrell. La derrota deja a Argentina casi eliminado de la Copa del Mundo ya que ahora sus chances dependen de que Francia no le gane a Tonga para llegar a la última fecha con alguna posibilidad de clasificación.