Argentino Lamela asiste en empate Tottenham por Copa FA de Inglaterra

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediapunta argentino Erik Lamela asistió hoy en la conquista que alcanzó Tottenham, que empató 1-1 con Southampton, en partido correspondiente a la cuarta ronda de la Copa FA (Copa Inglesa) del fútbol británico.



El ex jugador de River Plate, de 27 años, ingresó a los 11 minutos del segundo período por el portugués Gelson Fernándes y asistió un rato más tarde a la anotación que obtuvo el surcoreano Son Heung Min (St. 13) para el conjunto londinense que dirige el DT José Mourinho.



En Tottenham también fue titular el mediocampista Giovani Lo Celso (ex Rosario Central), mientras que Paulo Gazzaniga y Juan Foyth (ex Estudiantes de La Plata) integraron el banco de los relevos.



El empate del Southampton fue obra del marroquí Sofiane Boufal (St. 42m.). Habrá nuevo partido en la eliminatoria, pero en la cancha del Tottenham.



En tanto, Chelsea, con el concurso del arquero Wilfredo Caballero, le ganó por 2-1 a Hull City y avanzó de ronda.



Otros resultados registrados durante la jornada fueron: Milwall 0-Sheffield United 2; Brentford 0-Leicester 1; Portsmouth 4-Barnsley 2; West Ham 0-West Bromwich 1; Burnley 1-Norwich 2



Mañana, a partir de las 10.00 hora argentina, el campeón defensor, Manchester City, con el probable concurso del goleador Sergio 'Kun' Aguero, recibirá al Fulham.