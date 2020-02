Argentinos residentes en China piden "la repatriación de los 14 compatriotas" que están en Hubei

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los argentinos residentes en China solicitaron "la repatriación de los 14 compatriotas residentes en la provincia de Hubei, que se encuentran aislados desde hace 23 días" por la epidemia de coronavirus que afecta al país asiático.



"Hoy vamos a sacar un comunicado y un video grabado por todos los argentinos que vivimos en China, apoyando este pedido de repatriación a los que estamos en Hubei", dijo a radio La Red Karen Gómez, quien viajó a para realizar una maestría a esa provincia cuya capital, Wuhan, es el epicentro del virus COVID-19.



Gómez explicó que "muchos países evacuaron a sus ciudadanos, pero nosotros lo hemos pedido al consulado argentino en Beijing pero no tuvimos una respuesta positiva".



Consultada sobre su situación actual, la joven destacó que vive "en una universidad, dentro de un cuarto, desde hace 23 días" y sin poder "salir del edificio".



"Todas estas medidas son positivas porque el número (de contagios) está decreciendo" destacó, pero reafirmó la voluntad de los 14 argentinos que están allí de "concretar la repatriación".



"Somos 14 argentinos en Hubei con niños, que el más chiquito tiene 8 meses y la idea del comunicado es que se pueda destrabar" la repatriación, insistió.



Destacó que la decisión surgió después de agotar "todos los pedidos formales sin recibir ninguna respuesta".



Luego de que fracasara la posibilidad de evacuar a los argentinos junto al Gobierno de Brasil, Gómez admitió desconocer "dónde está la traba".



"No tenemos información en detalle. Desde el consulado en Beijing se contactaron desde el principio con nosotros pero están limitados en ese tipo de decisión", resaltó.



Por último, relató que en "estos 23 días fue a hacer compras a un supermercado grande, previo a que me tomaran la fiebre, y la gente atendía con traje, barbijo y antiparras".