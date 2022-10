Tener que dar en adopción a una mascota puede ser de lo más difícil en la vida de una persona. En esta situación se encuentra la pareja sanjuanina conformada por Agustina Riveros y Federico Gatti. Hace dos años que ellos adoptaron a Valentín, un perro mestizo encontrado en la calle. Por motivos de mudanza, Agus y Fede, le están buscando un nuevo hogar de una forma muy original.

Sus dueños le prepararon un CV con foto y las principales características de su perrito. En la publicación describen al can de la misma manera en que alguien que aspira a un trabajo describe sus talentos y habilidades. El aviso se viralizó rápidamente en redes sociales.

DIARIO HUARPE se puso en contacto con su propietaria y la creadora de esta original idea, Agustina Riveros, quien explicó cómo fue esta ocurrencia. “Resulta que puse un cartel en casa, escrito con una fibra con los datos del contacto” Agus, mencionó que no tuvo muchos resultados. “Un día se me ocurrió porque lo había visto, hacerle un CV, y a pesar de que lo publique en Facebook y en Instagram, pero no tuvo mucha repercusión”

Ahí fue cuando una compañera del trabajo de Agus, le preguntó si podía publicarlo en Twitter y ahí fue donde explotó “Hay personas de otras provincias que me preguntan por Valentín”

Agus y Fede encontraron al perrito en una esquina de Rawson. “Cuando lo adoptamos, parecía que había sido maltratado porque era muy tímido y siempre se alejaba.” Ahora los dueños de Valentín, se han mudado a un departamento más chiquito y es por eso que le están buscando un nuevo hogar donde Valentín pueda ser feliz.

Hoy Valentín, se encuentra en la casa y según mencionan sus dueños no tienen apuro, a pesar de que constantemente le llevan alimento y agua, el perro está la mayor parte del tiempo solo.

Punto por punto el CV de Valentín

Sin demasiados rodeos, el “pichu”, incluyó en su CV que se ha propuesto conseguir un nuevo hogar. Valentín, el amigo ideal, como se lee en el encabezado dice: “Tengo 2 años, me gusta el aire libre y salir a pasear por el barrio sin correa”.

Además, el can hace referencia a su forma de ser. “Soy juguetón, algo tímido, pero muy compañero. Me gusta que me hagan cariño y estoy en busca de una familia que me dé mucho amor para siempre”.

En el cuerpo central del currículum, se detallan los estudios del perrito: “Universidad Casa de Fede y Agus. Graduado en amor incondicional y mimos” se puede leer al comienzo de la descripción. También, menciona que estudió en la Escuela Secundaria La Calle, haciendo referencia a donde fue hallado Valentín.

El perrito fue hallado el 14 de febrero de 2021 en San Valentín, por eso, su nombre. Según explica en su CV, tuvo malas experiencias con personas malas y por eso es un poco miedoso y tímido al principio.

En cuanto sus logros, Valentín no es muy pretensioso. Él explica que, si le dan un juguete para morder no rompe cosas. Además de que se adapta muy fácilmente a niños y a otras mascotas. Sobre el alimento destaca que no es necesario que le den un alimento de primera marca, sino que con uno económico se conforma.

Quienes estén interesados en los servicios que ofrece Valentín, el amigo ideal, pueden hacerlo llamando al 2644190091 o visitando la ubicación del Barrio Del Bono – Rivadavia 2268 (o).