Arranca la Copa Argentina 2020 con dos partidos de la fase preliminar del Federal A

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Sol de Mayo de Viedma ante Deportivo Madryn y Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi contra Camioneros podrán en marcha mañana la edición 2020 de la Copa Argentina de fútbol, partidos correspondientes a la ida de la fase preliminar del torneo Federal A.



En la capital de la provincia de Río Negro, Sol de Mayo, que en la edición anterior sorprendió al eliminar al defensor del título Rosario Central, recibirá a Deportivo Madryn de Chubut, desde las 17.30 y con el arbitraje de Sergio Testa.



Por su parte, también a las 17.30, Círculo Deportivo se medirá en la localidad bonaerense de Nicanor Otamendi frente a Camioneros de Luján, con el arbitraje de Fernando Marcos.



Ambos encuentros corresponden a la ida de la ronda preliminar del Federal A, torneo que clasificará a 13 equipos para la fase Final de la Copa Argentina.



Los partidos desquite de estas llaves se llevarán a cabo el domingo venidero, en la localidad chubutense de Puerto Madryn y en la ciudad bonaerense de Esteban Echeverría.



Avanzará a la fase Final de la Copa Argentina, el equipo que sume más puntos al cabo del segundo partido, mientras que en caso de igualdad de unidades, la primera opción de clasificación será los tantos anotados en condición de visitante.



En tanto, si tampoco existiera ventaja por los goles de visitante, la serie se definirá con tiros desde el punto penal, al cabo del segundo y definitorio cotejo.



Los partidos de ida de la fase preliminar continuarán de la siguiente manera:



Mañana:



A las 21.15: Crucero del Norte de Posadas (Misiones) vs. Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), arbitrado por Guillermo González.



A las 22.00: Central Norte de Salta vs. Güemes de Santiago del Estero, Nelson Bejas.



Sábado 18 de enero:



Huracán Las Heras (Mendoza) vs. Deportivo Maipú (Mendoza).



Sansinena de General Cerri vs. Villa Mitre de Bahía Blanca.



Sportivo Estudiantes de San Luis vs. Sportivo Las Parejas (Santa Fe).



Domingo 19 de enero:



Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) - Unión de Sunchales (Santa Fe)



San Martín de Formosa vs. Boca Unidos de Corrientes.



Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Douglas Haig de Pergamino.



Martes 21 de enero:



Sarmiento de Resistencia (Chaco) vs. Chaco For Ever.



Jueves 23 de enero:



Cipolletti de Río Negro vs. Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa).



Martes 11 de febrero:



Sportivo Desamparados de San Juan - Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan).