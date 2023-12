"Arrancarle la cabeza": Michael Chandler predice lo que hará con Conor McGregor

El año 2023 llega a su fin con el primer período inactivo en la carrera profesional de MMA de Conor McGregor, y la esperanza de que su pelea programada contra Michael Chandler finalmente se materialice en algún momento de 2024. Aunque el irlandés, de 35 años, y el estadounidense, de 37, inicialmente tenían previsto enfrentarse en la segunda mitad de 2023 después de firmar para participar en The Ultimate Fighter 31 en febrero, el esperado combate no pudo concretarse por diversas razones. Por esto, el excampeón de Bellator habló con The MMA Hour y no se guardó nada.

"¿Me he sentido frustrado en ocasiones? Absolutamente. ¿Enojado? Tal vez un poco aquí y allá. Debido a que tenemos esa emoción, nos encanta pelear, nos encanta competir. Entreno mucho, así que es difícil entrenar; incluso yo, incluso siendo conocido como el tipo que entrena mucho y vivo esta vida, es difícil tener tu entrenamiento pero no tener esa zanahoria colgando frente a ti y eso. luz al final del túnel de una fecha real. Pero cualquiera que haya visto todas mis peleas en UFC hasta ahora o incluso las peleas anteriores, he sido extremadamente activo durante los últimos 15 años", indicó Chandler.

Por otro lado, Michael dijo: "He luchado muy duro. He tenido algunas peleas muy, muy duras desde que entré a UFC, especialmente desde básicamente peleé contra todos los que estaban entre los cinco primeros. Peleas del Año, Nocauts del Año, todas esas cosas diferentes. Entonces, cada vez que me siento frustrado, creo que siempre puedo volver a mi estrella del norte y decir que todo va a funcionar como debe ser, al igual que cuando llegué a UFC. Esa puerta permaneció cerrada hasta que llegó el momento de abrirse".

Contundencia de Michael Chandler

"Obviamente ese UFC 300 sería un escenario de ensueño. Ahí es cuando me gustaría pelear, dónde me gustaría pelear, con quién me gustaría pelear. Chandler contra Conor está sucediendo. No tengo una fecha, un lugar o un número de UFC para ti, pero definitivamente sucederá el próximo año. Así que vamos a disfrutar las vacaciones y nos mantendremos en forma, y ​​luego regresaremos al campo de entrenamiento en enero y entrenaré hasta el final hasta que ocurra esa pelea", aseguró el estadounidense.

Para cerrar, Michael Chandler afirmó: "Escuche, respeto a Conor y respeto al entrenador Kavanagh. Somos muy cordiales, ¿verdad? Y no tengo que odiar a Conor para querer salir y arrancarle la cabeza delante de millones de personas. Pero estos tipos son muy buenos creando su propia narrativa y arrojando pequeñas migas de pan que están tan rancias que ni siquiera un ratón se las comería. Lo he oído. He visto a Conor hablar sobre otros oponentes. He visto a Conor hablar sobre diferentes fechas. He visto a Conor hablar, descartarme por completo y actuar como si pelear conmigo no estuviera sucediendo".