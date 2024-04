Hace dos semanas, los trabajadores de la Clínica El Castaño habían realizado una huelga en reclamo por el pago de sus salarios atrasados desde el mes de febrero. Este sábado, les llegó la peor de las noticias: habían perdido sus puestos laborales. Según informaron los propios trabajadores a DIARIO HUARPE, hasta el momento habían tomado conocimiento de al menos 15 compañeros que recibieron el telegrama de despido.

El mismo está firmado por su presidente, Walter Stermann quien expresa: “Es de público conocimiento la situación de desfinanciamiento que atraviesa el sector de la salud privada, particularmente, las clínicas de alta complejidad y guardias 24 horas, en virtud del continuo aumento de los costos operativos: laboral, insumos dolarizados, servicios, impositivo, etc. y la permanente falta de adecuación de los valores prestacionales que los diferentes financiadores pagan a nuestra clínica”.

Publicidad

El telegrama continúa explicando la situación que atraviesan: “También, es por todos sabido que, clínica “El Castaño” ha venido llevando a cabo medidas tendientes a paliar estos efectos con la finalidad de conservar las fuentes de trabajo sin resentir el servicio de calidad que se brinda a los pacientes. No obstante, nos encontramos en una coyuntura que hace imposible, con el actual esquema de costos vs. Valores prestacionales, la continuidad operatoria de la clínica por motivos externos que influyen directamente en la capacidad económica y financiera de la misma. Es por todo ello que nos vemos en la obligación de comunicarle la resolución del contrato de trabajo a partir del día de la fecha por motivos no imputables a la empresa, en los términos de los artículos 243 y 247 de la ley de contrato de trabajo”.

La noticia impactó de lleno entre los trabajadores de salud, ya que en la actualidad se estaban realizando negociaciones para abonar las deudas de los meses de febrero y marzo y no esperaban recibir esta noticia.

El reclamo

El pasado miércoles 10 de abril, el personal afectado, que incluye enfermeros, cocineros, mucamas, administrativos y kinesiólogos realizaron una huelga pacífica en la puerta de la institución ubicada en avenida Libertador 952 Este.

El reclamo fue en demanda del pago de sus salarios atrasados desde el mes de febrero.