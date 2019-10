Arrancó la décima edición de la convención internacional de cómics Crack Bang Boom en Rosario

La décima edición de la Convención Internacional de Historietas, Crack Bang Boom (CBB) se extenderá hasta el domingo en la ciudad de Rosario con invitados internacionales como el mexicano Ricardo Llarena, el español Víctor Santos y el maestro italiano Paolo Euleteri Serpieri. El multitudinario encuentro de historietas, que comenzó ayer, tendrá como principal sede al Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), ubicado en Paseo de las Artes y el río; y se sumaran distintos puntos de la Franja del Río como el Galpón 11, el Galpón de las Juventudes y el Centro Cultural Parque de España. A diferencia de ediciones anteriores, por primera vez no se homenajeará a un autor en particular sino que el eje temático será la historieta nacional. "Rosario, durante estos cuatro días, es eje regional e internacional de un evento como es un encuentro de historietistas. Esto para nosotros es un orgullo", aseguró el organizador y consagrado dibujante, Eduardo Risso. "Desde la segunda o tercera edición, nos vimos muy sorprendidos desde la organización con un crecimiento exponencial inesperado en la respuesta del público. Tanto los rosarinos como a nivel nacional nos han acompañado siempre. Tratamos de que sea un evento popular y lo hacemos para la gente, y creo que por eso ha funcionado", agregó. En esa línea, el secretario de Cultura local, Horacio Ríos, expresó: "Para nosotros, que la ciudad sea tomada por las historietas, los artistas, el público que acompaña, las editoriales, se transforma en un encuentro artístico muy importante". Por su parte, el artista español conocido por su trabajo en Polar y The Mice Templar, Víctor Santos, dijo: "Me parece muy especial que esta primera visita sea en Argentina porque siempre he sentido una conexión entre los autores argentinos y los españoles". "Muchos autores españoles hemos crecido con José Muñoz, con Oesterheld y son una referencia fundamental en nuestra cultura comiquera", enfatizó. En coincidencia, el creador de la saga fantástico-erótica Druuna, Euleteri Serpieri, dijo que "Argentina siempre fue muy importante para mi trabajo. Empecé a trabajar con la historieta porque descubrí a los grandes autores argentinos". Al finalizar, el editor de la mítica revista Heavy Metal, Ricardo Llarena, señaló: "Personalmente, tengo un rato trabajando con compañeros argentinos y me va a dar un gusto enorme conocerlos a muchos de ellos en persona. Vamos a estar haciendo revisión de portfolios porque hay muchísimo talento en Argentina. Así que sin dudas vengo a buscar talento local como editor y hacer nuevos lazos de hermandad con compañeros de Latinoamérica". Entre los invitados de esta edición se destacan: Gabriel Ba y Fabio Moon, dibujantes brasileños conocidos por sus trabajos en The Umbrella Academy; Casanova y Daytripper, Oscar Chichoni (artista e ilustrador argentino, conocido por sus portadas hechas para El Péndulo, Minotauro y la revista Fierro), Ignacio Minaverry (artista argentino, autor de Dora y Noelia en el país de los Cosos) y Ricardo Villagrán, (dibujante argentino, conocido por su trabajo en Nippur de Lagash). También estarán Christian Duce (artista uruguayo, dibujante de Batman & Robin, Flash, Detective Comics, entre otros), Hernán Migoya (guionista español de comics, cine y escritor), Pauline Aubry (autora francesa de novelas gráficas), y Carlos Villagrán (dibujante argentino de la mítica Editorial Columba), entre otros.