Arrestado el artista ruso detrás del video sexual que hizo renunciar al candidato de Macron en París

La policía francesa detuvo hoy en París al artista ruso Piotr Pavlenski, quien reivindicó la difusión del video de carácter sexual que llevó a la dimisión de Benjamin Griveaux como candidato a la intendencia de la capital por el partido del presidente Emmanuel Macron.



La Fiscalía de París precisó, sin embargo, que su detención no está vinculada al escándalo político, sino a su participación en una pelea durante una fiesta el pasado 31 de diciembre que terminó con tres heridos, dos de ellos por arma blanca.



Según testimonios citados por el vespertino Le Monde, varias personas comenzaron a discutir y el artista ruso -que tiene estatuto de refugiado político en Francia- habría agarrado un cuchillo en la cocina.



"Alguien rompió una botella sobre su cabeza", reveló un testigo, que afirmó que Pavlenski estaba en "un estado deplorable".



Los agentes arrestaron al artista ruso por esos hechos, en el marco de una investigación en su contra por violencia voluntaria con arma.



La divulgación por Internet de las imágenes de contenido sexual sin el consentimiento del ahora ex candidato oficialista podría, no obstante, suponerle nuevos problemas judiciales, ya que el abogado de Griveaux afirmó que presentarán una denuncia.



En caso de probarse el delito, la pena puede alcanzar los dos años de prisión y casi 65.000 dólares de multa.



Pavlenski es un artista y activista conocido por servirse de la provocación para llamar la atención sobre diferentes reclamos.



En octubre 2017, el mismo año de su llegada a Francia, quemó una sucursal del Banco de Francia en plena plaza de la Bastilla de París para denunciar el poder del mundo financiero.



Una acción por la que fue condenado a tres años de cárcel, dos de ellos en suspenso, pero que tendría que cumplir en caso de reincidencia, reportó la agencia de noticias EFE.



La difusión del video íntimo de Griveaux, uno de los aliados más cercanos de Macron, sacudió ayer la campaña por las elecciones municipales en París, con la condena casi unánime de los demás políticos por la filtración de contenidos privados.



Pavlenski, en cambio, defendió en el diario Libération el gesto de subir en su página web el video en el que supuestamente Griveaux se masturbaba, destinado a una amante, por su "hipocresía peligrosa".



El artista ruso tachó al ex candidato de "cínico", ya que a su juicio el video de contenido sexual supone un contrapunto a la imagen que quiso transmitir durante la campaña, en la que defendía "los valores familiares tradicionales" y usaba a su mujer para conseguir votos.



La renuncia del ex vocero del gobierno dio un vuelco a la campaña electoral en París y complicó al partido de Macron, que debe ahora buscar de forma urgente un sucesor para la intendencia de la capital, a tan sólo un mes de la primera vuelta de los comicios.