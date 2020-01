Arroyo anunció que la semana próxima se lanzará la tarjeta alimentaria en el conurbano bonaerense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció hoy que la semana próxima se lanzará formalmente la tarjeta alimentaria en el conurbano bonaerense, en donde se repartirán un total de 400.000 plásticos.



"La próxima semana vamos a hacer el anuncio en todo el conurbano, y serán casi 400.000 tarjetas en total”, dijo Arroyo esta mañana en diálogo con radio La Red.



En ese marco, el funcionario precisó que el jueves próximo se firmará el convenio con la provincia de Buenos Aires para la implementación de la tarjeta, en el marco del Plan Argentina Contra el Hambre.



"Si bien iremos por etapas, pondremos en marcha un proceso que rápidamente va a llegar a todo el conurbano”, según explicó Arroyo, y reiteró que entre los meses de enero, febrero y marzo la tarjeta "llegará a todo el país".



Luego de la implementación en la ciudad entrerriana de Concordia, una de las que registra los mayores índices de pobreza, Arroyo firmó ayer con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, el convenio para sumar la provincia al Plan Argentina Contra el Hambre y se anunció que, a partir del 20 de enero, el Nuevo Banco del Chaco va a comenzar la distribución de 66.499 tarjetas.



En la entrevista que ofreció esta mañana, Arroyo fue consultado sobre los dichos de la conductora de televisión Susana Giménez, quien sugirió que “si hay pobreza, que la gente se vaya al campo”, y dijo que a los pobres hay que enseñarles "a plantar, a tener gallinas en el gallinero".



“Soy muy respetuoso. Escucho todos los comentarios, los análisis que se hacen. Aprendí hace rato que mi tarea es que el árbol no me tape el bosque. Que la tarea central es poner en marcha políticas públicas”, dijo el titular de la cartera de Desarrollo Social.



No obstante, consideró que "más allá de los debates más fáciles, creo que la producción de alimentos es una de las salidas fuertes de la pobreza", y añadió que "hay que generar un mecanismo para que la agricultura familiar, por ejemplo, tenga escala".