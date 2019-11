Arroyo dijo que "comer es un derecho, no un debate", al presentar en Corriente plan contra el hambre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional y coordinador del programa "Argentina contra el hambre", Daniel Arroyo, presentó hoy en la ciudad correntina de Paso de los Libres el plan que busca implementar el presidente electo Alberto Fernández a partir del 10 diciembre y sostuvo que "comer es un derecho, no un debate".



"Este plan es un derecho a la alimentación de todos los argentinos. En un país que produce alimentos, comer es un derecho, una regla, no es un debate", dijo Arroyo en el encuentro, del que participó también el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta y dirigentes locales.



En su presentación, Arroyo señaló que "hay que ayudar y apoyar a los que producen alimentos, ayudar a los que comercializan, para que todos los argentinos puedan acceder a la canasta básica".



"El dato más brutal es que mes tras mes baja el consumo de leche. Por eso vamos a implementar una tarjeta de alimentos, para orientar y acompañar a las madres de hijos menores de 6 años", explicó sobre las primeras medidas que se adoptarán.



"Estamos convencidos de que este plan se implementa de abajo hacia arriba. Por eso días antes de la asunción, hacemos esta reunión con intendentes y organizaciones sociales. Creemos que el desarrollo social se hace de abajo hacia arriba. Cada municipio tiene las capacidades, los instrumentos para hacerlo, sabe que hacer en cada lugar", indicó.



Alberto Fernández encabezó el viernes en sus oficinas de Puerto Madero la primera reunión del consejo que ayudará en la implementación del programa, y que está integrado por referentes sociales, políticos y económicos, entre otros.



"Tenemos que armar una gran cruzada porque no puede haber hambre en la Argentina" dijo hoy el diputado Arroyo en diálogo con la prensa en Corrientes y sostuvo que los recursos en política alimentaria actualmente "son 27 mil millones de pesos y el año que viene serán 40 mil millones de pesos, que ya están previstos en el presupuesto".



En el cónclave en Corrientes, provincia que lidera el ránking de pobreza en el país, con el 49,3 por ciento según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y ante la presencia de intendentes correntinos, de la región y de las localidades bonaerenses de Hurlingham y San Martín, Arroyo instó a "reconstruir" el país.



"La situación macroeconómica está complicada en la Argentina, pero si uno mira los datos cotidianos, está más difícil aún", sostuvo en declaraciones a radio Dos y agregó que "no solo el problema es hambre sino también la mal nutrición".



Por su parte, el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa dijo que "todos los argentinos tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Nos preocupa cómo vamos a recibir el país, el hambre, la inflación, la falta de acceso a la educación y a la vivienda".



En ese sentido, instó a "estar todos juntos en el trabajo acompañando a Alberto Fernández" en su gestión de gobierno.



En el acto de presentación Arroyo estuvo acompañado por los legisladores nacionales del PJ, Carlos "Camau" Espínola, Araceli Ferreyra y Ana Almirón.