Arsenal, con suplentes, no pudo en amistoso con Luján

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un equipo alternativo de Arsenal, con mayoría de suplentes, no pudo con su par de Luján, de la Primera C, con el que finalmente empató sin goles, en encuentro amistoso jugado hoy en Sarandí.



El entrenador Sergio Rondina dispuso en el estadio del Viaducto una alineación que no incluyó a los habituales titulares, que tendrán descanso este fin de semana, a partir de que el rival de turno, Colón de Santa Fe, jugará mañana la final de la Copa Sudamericana en Asunción, Paraguay.



La formación dispuesta por el DT nucleó a Daniel Sappa; Pablo Alvarez, Mateo Carabajal, Rubén Zamponi y Leonardo Marchi; Emiliano Méndez, Joel Soñora, Alejo Antilef; Lucas Necul; Ezequiel Rescaldani y Ezequiel Cérica.



En el segundo encuentro, también dividido en dos períodos de 30 minutos cada uno, Arsenal y Luján empataron, pero en un tanto. El único tanto del equipo de Sarandí fue obra de Facundo Pons.



La alineación para este cotejo incluyó a Alejandro Rivero; Ulises Abreliano, Agustín Alvarez, Mauro Burruchaga y Tadeo Rodríguez; Leonel Picco, Facundo Kruspzky, Diego Núñez; Lionel Laborda; Pons y Lautaro Parisi.