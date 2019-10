Arsenal presentaría cambios en el ataque para enfrentar a River

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El técnico de Arsenal, Sergio Rondina, pesentaría cambios en el ataque para enfrentar a River, en el estadio Julio Humberto Grondona, el viernes a las 19, con el arbitraje de Facundo Tello, por la décima fecha de la Superliga. El entrenador del 'Arse' está trabajando con mucho misterio para el compromiso ante el equipo alternativo que presentará el conjunto de Nuñez, debido a que Marcelo Gallardo guarda a los mejores para la revancha con Boca por la semifinal de la Copa Libertadores, a jugarse el próximo martes a las 21.30, en la 'Bombonera'. Ante esta alternativa, Rondina, que pretende que su equipo se haga fuerte de local, condición en la que goleó a Estudiantes de La Plata (3-0) por la octava fecha de la Superliga, porque pretende recuperarse de la derrota con Argentinos Juniors (2-1), de visitante, en la novena jornada, evalúa algunos cambios en la línea ofensiva en procura de encontrar mejor definición. Esto lo definirá Rondina mañana en la última práctica, que se desarrollará a partir de las 10 a puertas herméticamente cerradas en el estadio del 'Viaducto'. En tanto, hoy el 'Huevo' condujo el entrenamiento basado en movimientos tácticos, sin definir a los supuestos titulares en cada línea. De todos modos, se estima que el ex riverplatense Juan Cruz Kaprof podría volver a la titularidad en reemplazo de Ezequiel Cérica y el ex goleador de Patronato, Ezequiel Rescaldani, ingresaría por Juan Manuel García, para regresar a la pareja titular en la goleada ante los 'Pincharratas'. Por lo tanto, la probable alineación será con Maximiliano Gagliardo; Fernando Torrent, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Emiliano Papa; Jesús Soraire, Ezequiel Piovi, Gastón Álvarez Suárez y Nicolás Giménez; Cérica o Kaprof y García o Rescaldani. Tras la práctica matutina de este jueves el plantel quedará concentrado en las instalaciones del club. En cuanto al dispositivo policial para el encuentro con River, que no contará con público visitante pero sí con ventas de entradas para la tribuna local, son 180 los efectivos contratados por Arsenal.