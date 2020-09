Artesanos de la peatonal dicen que están sin trabajar desde diciembre y piden volver

Desde que en marzo comenzó la cuarentena como medida sanitaria contra la Covid-19, el sector comercial se ha visto complicado. Si bien en San Juan hubo un periodo en el que se habilitó la Fase 5 con la mayoría de las actividades reactivadas e incluso con una vuelta a clases presenciales en departamentos alejados, y que después de una quincena en Fase 1 las actividades poco a poco se fueron reactivando nuevamente, los artesanos de la peatonal denuncian que nunca fueron contemplados en estas reactivaciones y están desde mucho antes sin poder trabajar.

Luis Collado, artesano cuchillero de 57 años, le contó a DIARIO HUARPE que el sector que reúne a unas 15 familias viene desde diciembre sin la posibilidad de trabajar de manera regular y por eso piden que habiliten la peatonal para realizar su actividad que depende de las ventas del día a día.

Explicó que su actividad está protegida por leyes nacionales, provinciales e incluso una ordenanza municipal, pero que a pesar de esto no pueden ejercer su trabajo.

“El primer día de función de Sandra Barceló (secretaria de Turismo y Cultura de Capital), en diciembre, nos sacó con el justificativo que no sabía que había una ordenanza. Además dejó a todos los artesanos en el piso porque dijo que las mesas molestaban", denunció.

Según informaron, la alternativa hasta el momento es que sean trasladados a la Plaza Laprida, medida afirman que no les sirve. Los artesanos cuentan también que presentaron protocolos para trabajar en la peatonal, pero que ninguno fue aceptado ya que lo consideran un lugar de riesgo ante la posible propagación del Covid-19. Sin embargo, Collado dice que otras actividades están funcionando al aire libre como la venta de globos, músicos y hasta el sector gastronómico que ocupa el paseo capitalino.

“Nuestra actividad es la misma que la mesa de un café donde habría sólo dos personas: el que vende y el comprador. Ahora en el café puede haber cuatro personas y sin barbijo”, se quejó.

Desde el sector denuncian que durante los nueve meses que van del año no tuvieron producción y, por lo tanto, no tienen ventas y que la única medida desde Gobierno fue la de entregarles bolsones de mercadería.

“Hay colegas que tienen hijos. Tenemos deudas de impuestos, de servicios porque la boleta de luz sigue llegando, no podemos cortar Internet y no porque queramos ver una novela, porque quizás por Internet podés hacer una venta, pasa a ser una herramienta y no un lujo”, añadió.

“Nosotros sentimos que hay una animosidad porque los demás artistas ya están trabajando y no sabemos por qué nosotros no”, consideró Luis.

Un conflicto sin fin

La situación de los artesanos de la peatonal parece circular, como expresó Luis, ya que no hay una solución definitiva. Una de las medidas que parecía ser el inicio de un cambio fue el empadronamiento de estos trabajadores culturales que empezó en enero de este año, pero que todavía no se finaliza, según comentó Collado.

Por último, uno de los actores que se sumó al conflicto fue la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (Acodepas) expresando su preocupación y destacó que la Ley N° 626-J declara a las artesanías como parte integrante del patrimonio cultural de San Juan.

En un comunicado que sacaron a principio de año manifestaron: “Nuestros trabajadores de la cultura merecen un lugar cómodo, seguro y transitado para ejercer su labor, porque forman parte y construyen día a día nuestra identidad cultural”.