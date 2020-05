Artistas en cuarentena, Lean Bustos: "En el arte nos podemos sumergir cuando nos sentimos vulnerables"

Lean Bustos es bailarín, maestro de danza contemporánea y coreógrafo. Hasta antes de la cuarentena estaba empezando con las clases anuales armando los grupos, da clases en 2 estudios privados y un taller de danza contemporánea experimental , que maneja de manera independiente de los institutos privados. Tomaba clases también antes de la cuarentena y comenzó a darle forma a un proyecto de obra de danza que ideó el año pasado y este año quería ponerla en escena. Todo dependerá de las posibilidades y las normas que se planteen a futuro.

Lean se suma al ciclo de entrevistas de Diario Huarpe a artistas en cuarentena medida sanitaria decretada por el presidente de Argentina, Alberto Fernández por la pandemia de coronavirus.

¿Cómo te sentís y en qué notás que está presente el arte en el encierro?

Siento que es un momento sin igual, es una experiencia que vivimos individualmente por el aislamiento pero a la vez es una situación que nos conecta a todos por igual, más allá de que cada uno lo vive de maneras diferentes, hay aquellos que los encuentra con techo, comida, a otros no, hay quienes el aislamiento le sirve como momento de introspección, de análisis interno y a otros puede ser una crisis emocional. En mi caso, tengo la dicha de tener casa y comida, así que no me puedo quejar. En cuanto a lo interno, es un momento particular, pude detenerme a plantearme un montón de aspectos de mi vida y de como quiero vivir, como puedo ser una parte útil para esta comunidad, como podemos ayudar, para que mi evolución no sea solo individual. Tuve momentos de crisis y ansiedad como les debe pasar a muchos , y ahí la danza me ayuda mucho, yo vivo la danza desde un lugar muy interno, desde hace tiempo vengo en una búsqueda y exploración de la danza, no como una manera de perfección o de éxito, o una búsqueda de " Tener que ser el , la mejor", si no , como un disfrute, un goce, sabiendo que nada de ella está bien o mal , simplemente el objetivo es que sea verdad, es poder transmitir eso que sentimos en ese momento, así sea que no sintamos "nada" y sea solo kinético. Es dejar que nuestro cuerpo se pueda volver transparente y pueda reflejar y contar quienes somos. Esto me ayuda cuando estoy ansioso pongo música o algún sonido y dejo que fluya la danza y eso siempre le recomiendo a mis amigos, a alumnos. Que se pongan a bailar con la música que más les resuene y con la que se sienten identificados y que muevan todo eso que sienten.

¿Es una época para producir?

Creo que es un momento de hacer lo que tengamos ganas, dentro de las posibilidades laborales y de los tiempos de cada uno.

Algún consumo cultural específico que habías dejado y retomaste

Escuché y vi mucho de ahora es momento de hacer mil cosas, pero hay personas que les pega distinto, yo dije wooou tengo mucho tiempo libre, lamentablemente no estoy pudiendo trabajar de lo que venía haciendo, pero bueno en mi caso me puse hacer algunas cosas que había dejado un poco. Formo parte de Plataforma Danza San Juan, que es un proyecto que nació en esta cuarentena junto a otros compañeros hacedores de la danza sanjuanina. A través de Instagram y You Tube , presentamos 2 ciclos el 1ro , RE- HABITAR , donde mostramos nuestros trabajos audiovisuales en los que danzamos este aislamiento y luego hicimos una convocatoria abierta a hacedores de la danza sanjuanina en el Ciclo RE´RE HABITAR , donde el público puede disfrutar de los videos y colaborar con dinero a través de mercado pago y transferencia bancaria.

También estamos armando unas clases virtuales de Danza con Dance Pro, que se están por lanzar dentro de poco a través de una plataforma virtual. Por otro lado me veo afectado con las clases regulares ya que mis clases en estudios privados no pertenecen a las carreras de danza por lo cual no son una prioridad para los alumnos. Es por ello también que necesitamos políticas donde al sector de la danza independiente sea contemplado eso se contempla en la Ley Nacional de Danza.

¿Cómo te estás llevando con los nuevos soportes de divulgación como streaming, videos, newsleter, etc?

La verdad que poco me llevo con la tecnología pero bueno, fui pidiendo ayuda a amigos, que la tienen más clara con eso, aprendiendo a usar plataformas pero a la vez teniendo en cuenta que no todos tienen acceso a las tecnologías o simplemente no tener internet por que muchos no lo pueden pagar. Es un momento en que hay que pensar y contemplar a todos los sectores si no nos quedamos en una realidad "cómoda" que es solo para algunos. Pero bueno tratando de poder trabajar y producir.

Según tu análisis, ¿qué lugar está ocupando el arte en esta cuarentena en el mundo?

En cuanto al valor del arte, en muchas ciudades el arte y la cultura son elementos esenciales pero en muchos lugares, es simplemente un hobbie para algunos. Creo que en estos tiempos la sociedad pudo darse cuenta que el arte es un elemento fundamental donde nos podemos sumergir cuando nos sentimos vulnerables, donde podemos canalizar nuestras emociones, nos puede ayudar a liberar nuestra sensibilidad, puede ser una compañía y es esencial que como sociedad nos permitamos momentos de sensibilidad, que nos dejemos transformar por el arte, que hagamos una pausa para redescubrirnos con lo que nos pasa cuando vemos un hecho artístico, que indiscutiblemente nos va a modificar. Y en particular en nuestra provincia hay un crecimiento cultural y artístico muy importante, es necesario que toda la comunidad artística sea visibilizada y apoyada por el estado y por las políticas, sobre todo a los artistas que están en zonas alejadas. Es un momento de darle valor al arte y que este pueda llegar a todos los sectores de la comunidad.