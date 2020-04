Artistas en cuarentena, Martín Castro Meglioli: "Espero que esto ayude a un cambio de consciencia"

Martín Castro Meglioli es percusionista. Trabaja con distintos grupos y solistas y también desarrolla una actividad docente bastante fuerte. Da clases en distintos ámbitos educativos, públicos y privados.

Hace dos meses comenzó un viaje en donde siguió tocando pero en solitario y dictando clases online o talleres grupales en distintos lugares. Por la cuarentena decidió volver a San Juan para cumplir ese periodo y retomar el viaje cuando esto pase.

¿Cómo te sentís y en qué notás que está presente el arte en el encierro?

La verdad, me siento bien en este periodo, parece ser un momento importante, espero esto ayude a un cambio de consciencia general. El arte lo veo presente siempre, no solo en este momento, me relaciono con muchos artistas hace muchos años y siempre lo siento muy presente.

¿Es una época para producir?

No sé si es una época para producir, deseo que sea una época para hacer lo que a cada uno le haga feliz. Veo artistas volviéndose locos para producir y otros artistas renegando de los primeros, que cada uno haga lo que sienta. Pienso que los artistas producimos ahora y en todos los momentos de la vida. Quizás ahora se ve mucho por las redes y las distintas plataformas, pero pienso que la producción siempre está. En mi caso es inevitable, siempre estoy pensando y desarrollando ideas y proyectos artísticos.

¿Algún consumo cultural específico que habías dejado y retomaste?

Sigo consumiendo mucho arte y eso no cambio en este momento.

¿Cómo te estás llevando con los nuevos soportes de divulgación como streaming, videos, newsletter, etcétera?

La verdad nunca me lleve muy bien con los soportes de divulgación, pero hoy es inevitable e intento adaptarme, a veces ayudan mucho y a veces siento que sobre evalúan algunas producciones.

Según tu análisis, ¿qué lugar está ocupando el arte en esta cuarentena en el mundo?

Pienso que el arte en este momento está ocupando el lugar de siempre,de alimentar el alma y el espíritu de las personas.

¿Algo que recomiendes descubrir o revisitar?

Recomiendo buscar el arte y las expresiones culturales de los distintos pueblos del mundo, no solo las expresiones que nos llegan por los grandes medios de comunicación, son muy enriquecedoras y la mayoría llevan años y años de ensayos. Generalmente son músicas que no fallan.