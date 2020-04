Artistas en cuarentena, Martín "Tiin" Elizondo: "Hay que estar siempre conectado con la historia y el pasado"

Martín Elizondo, es cantante, locutor, bailarín y productor musical. Su carrera es multifacética pero la cultura urbana, digital y asiática son tres ramas a las que aboca su producción.

Actualmente está trabajando en un mini álbum conceptual titulado Sentimientos al que define como un disco muy personal, cargado de muchas cosas y que atraviesa diversos géneros. Saldrá en todas las plataformas en invierno y tendrá 8 tracks, de los cuales 2 tendrán videos musicales.

Tiin, como es su nombre artístico, se suma al ciclo de entrevistas realizadas por DIARIO HUARPE a artistas en cuarentena total, decretada como medida sanitaria por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, por la pandemia de coronavirus.

¿Cómo te sentís y en qué notás que está presente el arte en el encierro?

La verdad que me siento bien, siempre tuve el hábito de consumir y tener siempre a mano cualquier material artístico. Hoy ya es como una necesidad, si no estoy escuchando música, estoy viendo pinturas, dibujos y obras de diversos artistas, viendo películas, investigando de corrientes artísticas y sobre el contexto histórico de las mismas. Al no poder viajar, salir de tu casa, creo que es una buena oportunidad para poder viajar a otros países y culturas, a través de su arte.

¿Es una época para producir?

Totalmente. En esta época empecé a hacer el mini álbum y terminar ciertos trabajos previos, creo que es un buen momento para concentrarte en hacer eso que tanto querías escribir, componer, pintar, etcétera. Pero no forzando la situación, la presión hace que lo que querés transmitir no llegue a los demás, hay que tomárselo con calma y la inspiración llega solita. Yo trabajé así y en 2 semanas maqueté el álbum completo, mientras que en épocas normales y bajo presión, no tenía inspiración alguna.

¿Algún consumo cultural específico que habías dejado y retomaste?

Había dejado muy de lado los idiomas que estaba estudiando que son inglés, japonés, francés y coreano, por falta de tiempo y ganas, y acumulación de estrés. Decidí no romperme la cabeza con esta situación que estamos pasando y ponerme a estudiarlos.

Por otro lado, también dejé de consumir o reeler historia del mundo, lo cual me parece un grave error. hay que estar siempre conectado con la historia y el pasado, por ahí te muestra detalles que se viven actualmente y no está bueno repetirlos.

¿Cómo te estás llevando con los nuevos soportes de divulgación como streaming, videos, newsleter, etc?

Me llevo excelente la verdad. Tengo 2 canales de Youtube personales, uno es de la música, y el otro es donde subo vlog, covers de canciones, y videoreacciones, aunque lo dejé un poco de lado. Y también tengo el canal de Youtube donde empezaré a subir el material de todos los artistas próximos de Black Queen, mi productora.

Vivo utilizando Netflix y Amazon Prime y casi todos los medios de información que consumo son digitales.

Según tu análisis, ¿qué lugar está ocupando el arte en esta cuarentena en el mundo?

Está ocupando un rol bastante importante porque la gente la utiliza como medio para expresarse y entretenerse, buscando entretener a otros. Como los italianos que cantaban en los balcones, o los diversos artistas colaborando con otros haciendo covers o sus propias canciones reversionadas. Es un momento difícil pero con grandes dosis de creatividad, saldrán cosas malas de todo esto, pero estoy casi seguro que un montón buenas.

¿Algo que recomiendes descubrir o revisitar?

Recomiendo mucho que descubran historias de países, arte de los mismos, vean muchas series y películas. Hay todo un universo oculto en las películas que está bueno explorar, a medida que estás viendo empezás a googlear, y lo relacionás con hechos históricos. Hace no mucho empecé a ver dorama (así se les laman a los dramas coreanos y japoneses) que contaba una historia romántica entre una mujer de Surcorea y Norcorea, eso me llevó automáticamente a explorar la historia de Norcorea que la conocía muy superficialmente y me llamó mucho la atención. Se necesita por ahí un impulso de entretenimiento para aprender de otras culturas.