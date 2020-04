Artistas en cuarentena, Mauricio Romarion: "El tener tanto tiempo libre nos hizo encontrarnos más con nosotros mismos"

Mauricio Romarion es músico, hace un año comenzó su carrera como solista y se sumó al ciclo de entrevistas de DIARIO HUARPE a artistas en cuarentena, contexto decretado como medida sanitaria por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, por la pandemia de coronavirus y que ya lleva más de un mes de aplicación.

¿Cómo te sentís y en qué notás que está presente el arte en el encierro?

Con respecto al encierro, ya es innegable que cuesta cada día un poquito más. Pero sin dudas pienso que el arte en sus diversas ramas tomó un protagonismo enorme en la cuarentena. Vi las redes llenas de artistas mostrando lo que hacen y mucha gente disfrutando de eso. Quería dejar el mensaje, como lo hicieron muchos colegas, de apoyar al músico o cualquier artista que no puede generar ingresos en estos momentos, comprando sus obras, descargándolas, compartiendo, no cuesta nada y ayuda demasiado.

¿Es una época para producir?

Estoy convencido de que van a salir a la luz cosas muy lindas durante y después de esta situación de aislamiento. El tener tanto tiempo libre, nos hizo encontrarnos más con nosotros mismos y hacer cierta introspección que seguramente sirva para escribir, componer y tener algo más para contar en canciones.

¿Algún consumo cultural específico que habías dejado y retomaste?

No sé si es que había dejado algún recurso cultural y lo retomé, pero algo que sí estoy haciendo mucho es escuchar a músicos sanjuaninos. Hay tanta variedad y tanto talento que la verdad se los recomiendo a todos, la escena local viene en alza para mi y las ganas de sumar con lo que uno hace son enormes. Ojalá podamos entre todos dar más visibilidad a eso y darnos cuenta de lo valioso que tenemos sin necesidad de tener que buscar siempre afuera.

¿Cómo te estás llevando con los nuevos soportes de divulgación somo streaming, videos, newsletter, etcétera?

La verdad no he experimentado nada nuevo en cuanto a recursos de divulgación que tanto auge tomaron ahora, soy de subir vídeos a Instagram cantando o mostrando algo de lo que hago, me divierte y lo disfruto mucho.

Lo que sí hice por primera vez son los directos, que interactuás un poco más con la gente que quiere escucharte. Hice 2 y me sentí re cómodo, además de tocar y cantar, poder contar en lo que uno está trabajando o responder preguntas, me pareció muy copado.

Según tu análisis, ¿qué lugar está ocupando el arte en esta cuarentena en el mundo?

Y me parece que el arte está ocupando un lugar casi que protagónico de cierta manera ¿no? Mientras profesionales de salud y gente que no puede quedarse en su casa tiene que salir para trabajar y cuidarnos a nosotros, desde este lugar poder entretener a alguien y encontrar un momento en el que disfrutemos tanto los que tocamos o expresamos algo como quien elige vernos o escucharnos, desde casa todos, es muy lindo y lo hace un poco más liviano. Como así también el tener tiempo de leer algún libro o cualquier cosa que nos haga bien, olvidarnos por un rato de todo esto.

¿Algo que recomiendes descubrir o revisitar?

Me gustaría dejarte algunos lugares donde pueden escuchar a artistas de la provincia en las plataformas digitales: Juanse Arano (@juansearano_), Ale Francavilla (@alefrancavilla), Flor Carmona (@florcarmona___), Martin Krywo (@tinchokrywo) y Echega (@echega__)