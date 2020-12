Aseguran que en Navidad se perdieron más de 200 perros por la pirotecnia: piden evitarla en Año Nuevo

Una sanjuanina que es docente y proteccionista de animales aseguró que en Navidad se perdieron 230 perros en San Juan debido a la pirotecnia, es por ello que alienta a los ciudadanos a que tomen conciencia y no la utilicen en Año Nuevo.

Se trata de Carina Cozza quien hace tiempo tuvo una peluquería canina debido a su amor por los animales y a que no conseguía titularizarse como docente. Hace varios años que hace lo mismo en Navidad y Año Nuevo: recorrer cada uno de los grupos de Facebook de perros perdidos en la provincia.

Así llegó este 25 de diciembre pasado a la cantidad de 230 animales que se perdieron durante el festejo. A cada uno de ellos los publicó en sus estados de WhatsApp durante varios días e instó a sus amigos a que hagan lo mismo para que estas mascotas puedan volver con sus dueños.

Usó la red de mensajería debido a que tiene una gran cantidad de contactos que le quedaron de clientes del negocio que tuvo, de conocidos y de maestras porque también es Docente Auxiliar Integradora.

“El amor por los animales lo traigo desde mis viejos y por ellos me involucre en esta causa. Esto lo hago desde que existen los estados de WhatsApp”, contó a DIARIO HUARPE.

Carina opta por hacer esto porque no todos los sanjuaninos están dentro de estos grupos de perros perdidos y, además, hay otras personas de mayor edad que no suelen usar tanto estas redes. “Hay muchas páginas y hay muchos que no las conocen ni saben que existen así que yo voy compartiendo todo y mis amigos hacen lo mismo”, explicó.

Según lo que notó con el pasar de los años, los perros comienzan a perderse al menos dos semanas antes de las fiestas de fin de año, aunque el número aumenta el 24 y el 31. Esto ocurre porque la venta de pirotecnia empieza con anterioridad y los niños principalmente juegan con ella.

En este 31 de diciembre y en los primeros días del 2021 hará esta misma búsqueda para difundir las fotos e información de las mascotas que se pierdan. Quienes quieran sumarse a la difusión o hayan perdido a su perro en los últimos días, pueden contactarla al 2645047744. Es necesario que le envíen un mensaje para que los agende y puedan ver sus estados.

“La diversión para algunos es el sufrimiento de otras personas”, opinó Carina.

Y con esa frase no sólo se refirió al dolor de quienes pierden a sus mascotas debido a que escapan por la pirotecnia, sino también, al sufrimiento de personas con autismo. Esta otra problemática también la vive de cerca. Es que es DAI de una nena de 4 años con el síndrome por lo que le da “mucha impotencia” que haya ciudadanos que no puedan ver el dolor que causan al usar pirotecnia. Por esta razón, pide a los sanjuaninos que sean conscientes y no la utilicen para festejar este fin del 2020.