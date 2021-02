Aseguran que hace años que no se registran dos bajas importantes de temperatura en febrero

Por segunda semana consecutiva los sanjuaninos enfrentaron una baja en las temperaturas máximas y lluvias en distintos puntos de la provincia. El climatólogo Germán Poblete explicó que una seguidilla de días fríos producidos en dos semanas consecutivas no ocurren desde hace "muchos años en el mes de febrero".

El climatólogo claro que no recuerda a ciencia cierta cuánto hace que no se produce este fenómeno, pero sí es seguro que hace mucho que no se presentaba, por lo tanto, lo definió como "algo inusual".

Poblete explicó que es habitual que haya uno o dos días de frío en algún momento del mes de febrero y que inclusive puedan registrarse lluvias, pero lo extraordinario sería que hace años que no se registran dos semanas consecutivas con tres o cuatro días fríos.

"Se han registrado dos períodos de frío con una con un intervalo de ocho días entre sí. Este fenómeno recibe recibe el nombre de bajas segregadas", explicó.

Las bajas segregadas (BSs) son masas de aire frío que se concentran en altura y circulan en sentido de las agujas del reloj. Este aire produce una especie de succión del aire caliente incorporando en la zona de influencia aire frío y en algunos casos lluvias. El especialista explicó que en este caso las tormentas se producen de manera dispersa y no afectaron a toda la provincia.

De hecho, de acuerdo a los registros de Poblete, en el Gran San Juan durante el lunes llovieron 0,8 milímetros. Mientras que en la zona sureste de San Juan hubo lluvias más abundantes.

Este lunes hubo lluvias fuertes en Valle Fértil, en Caucete y en la zona de El Encón. En el caso del Valle, las precipitaciones obligaron a cerrar el recorrido del Parque Ischigualasto. En tanto, que en Caucete una gran creciente afectó la zona de Marayes en donde se debió cortar el tránsito ante la bajada del agua en la zona de baden.

Sobre cómo seguirá el tiempo en los próximos días, el especialista explicó que entre martes y miércoles comenzarán a aumentar la temperatura. Sobre la posibilidad de que vuelva a ocurrir este fenómeno de bajas segregadas, Poblete explicó que "no se pueden predecir". Aunque sí reconoció que en los últimos tiempos este fenómeno se está se dando de manera más frecuente.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias para martes y miércoles con máximas que irán desde los 25°C a los 30°C. Recién para el jueves se espera que disminuye la posibilidad de tormenta y que la máxima llegue a los 34°C. Para esta jornada también se espera que, de a poco, las nubes se vayan disipando.

Durante lo que queda de la semana se espera que haya posibles tormentas durante la noche. Recién para el domingo disminuye la probabilidad de lluvia aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado.