Aseguran que más importante que la edad es la pertinencia del momento para hablar de cannabis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El médico psiquiatra y psicoterapeuta Jorge Garramuño aseguró hoy que es "inevitable" hoy en día para los padres abordar el tema del cannabis con los hijos y enfatizó que "el 'cuándo' es mucho más provechoso pensarlo en términos de momentos que de edad". "Hablar con los hijos de cannabis es inevitable hoy en día porque es un tema muy instalado en la sociedad y una realidad con la que entran en contacto" de manera temprana, dijo a Télam Garramuño, quien dio una charla al respecto en la primer Expo Cannabis que concluye hoy en la Rural, El especialista, coordinador del del programa ISEL de reinserción social, educativa y laboral y ex Jefe de la Unidad de Internación del Instituto de Neurociencias de Buenos Aires (Ineba) manifestó, además, que "hay que hablar (sobre cannabis) porque siempre es preferible a callar", Respecto a la edad para comenzar a hacerlo, Garramuño explicó que "no hay una edad adecuada" aplicable a todos los casos, por lo que "es mucho más provechoso pensarlo en términos de momentos que de edad". "Hay momentos que son adecuados o inadecuados, independientemente de la edad", aunque está claro que "una cosa es a los 7 y otra muy distinta a los 15, porque la capacidad de comprensión y las vivencias son diferentes y los padres tenemos que acomodarnos a eso", dijo. Y esa pertinencia temporal hay que pensarla no sólo respecto de los padres, "sino también de los hijos y de la sociedad", por lo que "esto se va definiendo y viendo en cada situación en particular". El momento para los chicos "puede ser cuando lo preguntan", pero también cuando el tema surja en clase o en una charla entre pares, o presencian una situación de consumo. Respecto a la sociedad, "éste es un momento bastante propicio: de hecho hoy hay un expo cannabis con una asistencia masiva, algo que hace cinco años era impensable", dijo. En cuanto a los padres, el momento adecuado está relacionado con que éstos hayan vencido los conflictos internos que el tema les ocasiona por la vigencia de prejuicios. "Lo que hace conflictivo este tema para los padres son sus propios prejuicios, porque si yo les quiero hablar de otras elecciones personales, no me planteo 'cómo lo tomará', 'qué pensará'. Por ejemplo, si le tengo que hablar del alcohol resulta más fácil porque está mucho más instalado", dijo. Por eso "lo principal" es desterrar los prejuicios y para eso "lo más importante es la correcta información" y si al momento de ser interrogado el padre o madre no la tienen, "La respuesta también puede ser 'no se, busquemos juntos', o 'dejanos buscar información y luego hablemos", antes que suministrarle conocimientos erróneos. El especialista, además, advirtió que internet puede no ser una buena fuente, porque "la mayoría de las páginas tienen una posición más ligada a la condena del consumo" que no incluye información científica sobre el tema, por lo cual "no ayuda". "Para informarse está la expo cannabis, la revista THC, las organizaciones CECA o Mamá cultiva; todas fuentes con una trayectoria y conocimiento muy sólida. Y, por otro lado, los médicos", dijo.